Stars at Golden Knights projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

STARS (30-14-9) at GOLDEN KNIGHTS (25-14-13)

10 p.m. ET; Victory+, SCRIPPS

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Mavrik Bourque

Justin Hryckowian -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen

Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn

Oskar Back -- Radek Faksa -- Adam Erne

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Kyle Capobianco -- Alexander Petrovic

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Nathan Bastian, Colin Blackwell

Injured: Tyler Seguin (ACL), Lian Bichsel (lower body), Ilya Lyubushkin (lower body)

Golden Knights projected lineup

Reilly Smith -- Jack Eichel -- Mark Stone

Pavel Dorofeyev -- Mitch Marner -- Branden Bowman

Ivan Barbashev -- Tomas Hertl -- Keegan Kolesar

Cole Reinhardt -- Tanner Laczynski -- Alexander Holtz

Jeremy Lauzon -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Rasmus Andersson

Ben Hutton – Kaedan Korczak

Adin Hill

Akira Schmid

Scratched: None

Injured: Carter Hart (lower body), Brett Howden (lower body), William Karlsson (lower body), Brayden McNabb (upper body), Brandon Saad (undisclosed), Colton Sissons (upper body)

Status report

The Stars held an optional morning skate Thursday. ... Erne enters the lineup for Blackwell, a forward. ... Reinhardt returns after being a healthy scratch for a 3-2 overtime loss at the Montreal Canadiens on Tuesday. ... The Golden Knights reassigned forward Jonas Rondbjerg and defenseman Dylan Coghlan to Henderson of the American Hockey League on Wednesday.

Latest News

Stadium Series rink build getting huge boost from cool Florida weather, structure

Golden Knights to play Stars at 2027 Stadium Series in Dallas

Projected lineups, starting goalies for today

Hedman has 'big motivation' to return for Stadium Series

Draisaitl hoping to be flagbearer for Germany at Olympics

Hedman not ruling out return for Stadium Series with Lightning

'NHL Fantasy Stars' picks, lineups, strategy

NHL Status Report: Holloway placed on injured reserve by Blues

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

Fehervary of Capitals to be counted on for Slovakia at Olympics

NHL On Tap: Kane 1 point from passing Modano as top all-time U.S.-born scorer

Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 Buzz

McKenna ready for Hockey Valley frenzy in Penn State's outdoor game at Beaver Stadium

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

'NHL Goal Chase' picks for today

Stutzle has goal, assist in Senators win against Avalanche

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Fantasy hockey top 200 player rankings