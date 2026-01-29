Stars at Golden Knights projected lineups

STARS (30-14-9) at GOLDEN KNIGHTS (25-14-13)
10 p.m. ET; Victory+, SCRIPPS
Stars projected lineup
Jason Robertson -- Roope Hintz -- Mavrik Bourque
Justin Hryckowian -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen
Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn
Oskar Back -- Radek Faksa -- Adam Erne
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Kyle Capobianco -- Alexander Petrovic
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: Nathan Bastian, Colin Blackwell
Injured: Tyler Seguin (ACL), Lian Bichsel (lower body), Ilya Lyubushkin (lower body)
Golden Knights projected lineup
Reilly Smith -- Jack Eichel -- Mark Stone
Pavel Dorofeyev -- Mitch Marner -- Branden Bowman
Ivan Barbashev -- Tomas Hertl -- Keegan Kolesar
Cole Reinhardt -- Tanner Laczynski -- Alexander Holtz
Jeremy Lauzon -- Shea Theodore
Noah Hanifin -- Rasmus Andersson
Ben Hutton – Kaedan Korczak
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: None
Injured: Carter Hart (lower body), Brett Howden (lower body), William Karlsson (lower body), Brayden McNabb (upper body), Brandon Saad (undisclosed), Colton Sissons (upper body)
Status report
The Stars held an optional morning skate Thursday. ... Erne enters the lineup for Blackwell, a forward. ... Reinhardt returns after being a healthy scratch for a 3-2 overtime loss at the Montreal Canadiens on Tuesday. ... The Golden Knights reassigned forward Jonas Rondbjerg and defenseman Dylan Coghlan to Henderson of the American Hockey League on Wednesday.