Stars at Blues

STARS (20-8-4) at BLUES (17-15-1)

8 p.m. ET; BSSWX, BSMW

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Joe Pavelski

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Sam Steel -- Radek Faksa -- Craig Smith

Ryan Suter -- Miro Heiskanen

Esa Lindell -- Jani Hakanpaa

Thomas Harley -- Joel Hanley

Scott Wedgewood

Matt Murray

Scratched: Ty Dellandrea, Nils Lundkvist

Injured: Jake Oettinger (lower body)

Blues projected lineup

Pavel Buchnevich -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou

Jake Neighbours -- Brayden Schenn -- Kasperi Kapanen

Brandon Saad -- Kevin Hayes -- Alexey Toropchenko

Mackenzie MacEachern -- Oskar Sundqvist -- Sammy Blais

Nick Leddy -- Colton Parayko

Torey Krug -- Justin Faulk

Marco Scandella -- Scott Perunovich

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Nikita Alexandrov, Tyler Tucker

Injured: None

Status report

Wedgewood will make his fifth straight start and sixth straight appearance since Oettinger was injured Dec. 15. ... Hofer will start for the second time in three games. ... MacEachern was recalled from Springfield of the American Hockey League on Wednesday.