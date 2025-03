Stars at Kraken projected lineups

Stars projected lineup

Mason Marchment -- Roope Hintz -- Mikko Rantanen

Jason Robertson -- Matt Duchene -- Mikael Granlund

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Oscar Back -- Colin Blackwell -- Mavrik Bourque

Thomas Harley -- Ilya Lyubushkin

Esa Lindell -- Cody Ceci

Lian Bichsel -- Matt Dumba

Casey DeSmith

Jake Oettinger

Scratched: Brendan Smith

Injured: Miro Heiskanen (knee), Nils Lundkvist (shoulder), Tyler Seguin (hip), Sam Steel (undisclosed)

Kraken projected lineup

Jaden Schwartz -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Jani Nyman -- Chandler Stephenson -- Jordan Eberle

Jared McCann -- Shane Wright -- Andre Burakovsky

Eeli Tolvanen -- John Hayden -- Mikey Eyssimont

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryker Evans -- Brandon Montour

Jamie Oleksiak -- Cale Fleury

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Josh Mahura, Tye Kartye

Injured: None

Status report

Steel, a forward, will not play; he was injured in a 5-1 win at Seattle on Saturday. … Blackwell and Back will play after being scratched Saturday.