Avalanche at Lightning projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

AVALANCHE (31-3-7) at LIGHTNING (25-13-3)

7 p.m. ET; The Spot, ALT, SNE, TVAS

Avalanche projected lineup

Victor Olofsson -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Ross Colton -- Jack Drury -- Gavin Brindley

Taylor Makar -- Zakhar Bardakov -- Parker Kelly

Samuel Girard -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Ilya Solovyov -- Sam Malinski

Scott Wedgewood

Trent Miner

Scratched: None

Injured: Gabriel Landeskog (upper body), Devon Toews (upper body), Mackenzie Blackwood (lower body), Joel Kiviranta (lower body), Logan O’Connor (hip surgery)

Lightning projected lineup

Gage Goncalves -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Jake Guentzel

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Nick Paul -- Dominic James -- Oliver Bjorkstrand

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D'Astous -- Erik Cernak

Declan Carlile -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Curtis Douglas, Jack Finley, Simon Lundmark

Injured: Ryan McDonagh (lower body), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Scott Sabourin (undisclosed)

Status report

Landeskog, a forward, and Toews, a defenseman, are back in Denver and are week to week, according to Avalanche coach Jared Bednar. Landeskog's injury is considered more serious. ... Blackwood, a goalie, could be back as soon as Thursday against the Ottawa Senators. ... McDonagh, a defenseman, should be back before the Olympic break next month. ... Lilleberg, a defenseman, will be out several more weeks and is unlikely to return before the break.

