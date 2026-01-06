Avalanche at Lightning projected lineups

AVALANCHE (31-3-7) at LIGHTNING (25-13-3)
7 p.m. ET; The Spot, ALT, SNE, TVAS
Avalanche projected lineup
Victor Olofsson -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Ross Colton -- Jack Drury -- Gavin Brindley
Taylor Makar -- Zakhar Bardakov -- Parker Kelly
Samuel Girard -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Ilya Solovyov -- Sam Malinski
Scott Wedgewood
Trent Miner
Scratched: None
Injured: Gabriel Landeskog (upper body), Devon Toews (upper body), Mackenzie Blackwood (lower body), Joel Kiviranta (lower body), Logan O’Connor (hip surgery)
Lightning projected lineup
Gage Goncalves -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Jake Guentzel
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Nick Paul -- Dominic James -- Oliver Bjorkstrand
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D'Astous -- Erik Cernak
Declan Carlile -- Max Crozier
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Curtis Douglas, Jack Finley, Simon Lundmark
Injured: Ryan McDonagh (lower body), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Scott Sabourin (undisclosed)
Status report
Landeskog, a forward, and Toews, a defenseman, are back in Denver and are week to week, according to Avalanche coach Jared Bednar. Landeskog's injury is considered more serious. ... Blackwood, a goalie, could be back as soon as Thursday against the Ottawa Senators. ... McDonagh, a defenseman, should be back before the Olympic break next month. ... Lilleberg, a defenseman, will be out several more weeks and is unlikely to return before the break.