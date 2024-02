Avalanche at Lightning

AVALANCHE (33-17-4) at LIGHTNING (29-20-5)

7 p.m. ET; BSSUN, ALT

Avalanche projected lineup

Jonathan Drouin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Zach Parise -- Ryan Johansen -- Artturi Lehkonen

Miles Wood -- Ross Colton -- Kurtis MacDermid

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Bowen Byram -- Jack Johnson

Justus Annunen

Alexandar Georgiev

Scratched: Caleb Jones, Sam Malinski

Injured: Logan O'Connor (lower body)

Lightning projected lineup

Steven Stamkos -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nicholas Paul

Michael Eyssimont -- Tyler Motte -- Conor Sheary

Alex Barre-Boulet -- Luke Glendenning -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Haydn Fleury -- Erik Cernak

Emil Martinsen Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Austin Watson, Calvin de Haan

Injured: Mikhail Sergachev (leg), Tanner Jeannot (undisclosed)

Status report

Annunen will make his third start of the season. ... O'Connor, a forward, is day to day. ... Jeannot, a forward, will not play Thursday, but the extent of his injury hasn't been determined. ... Vasilevskiy will start for the 24th time in 27 games.