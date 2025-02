Avalanche at Blues projected lineups

AVALANCHE (33-23-2) at BLUES (25-26-6)

6 p.m. ET; FDSNMW, KTVD, ALT, SNO, SNE, TVAS

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Jonathan Drouin -- Casey Mittelstadt -- Juuso Parssinen

Miles Wood -- Jack Drury -- Ross Colton

Joel Kiviranta -- Parker Kelly -- Logan O’Connor

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Sam Malinski

Calvin de Haan -- Keaton Middleton

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Oliver Kylington

Injured: Gabriel Landeskog (knee), Josh Manson (lower body), Valeri Nichushkin (lower body)

Blues projected lineup

Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Pavel Buchnevich

Dylan Holloway -- Brayden Schenn -- Jordan Kyrou

Mathieu Joseph -- Oskar Sundqvist -- Zack Bolduc

Alexey Toropchenko -- Radek Faksa -- Nathan Walker

Cam Fowler -- Colton Parayko

Philip Broberg -- Justin Faulk

Ryan Suter -- Nick Leddy

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Tyler Tucker

Injured: Alexandre Texier (illness)

Status report

Neither team will hold a morning skate. … Blackwood could start after Wedgewood made 15 saves in a 2-1 loss to the Nashville Predators on Saturday. … Binnington, who helped Canada win the 4 Nations Face-Off, will start after Hofer made 25 saves in a 4-3 shootout loss to the Winnipeg Jets on Saturday. ... Leddy could play after being a healthy scratch Saturday and replace Tucker, a defenseman.