Avalanche at Penguins projected lineups

By NHL.com
AVALANCHE (46-13-10) at PENGUINS (35-19-16)

7 p.m. ET; SN-PIT, ALT, SNP, SNO, SNE

Avalanche projected lineup

Gabriel Landeskog -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Valeri Nichushkin -- Brock Nelson -- Logan O’Connor

Parker Kelly -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy

Zakhar Bardakov -- Jack Drury -- Ross Colton

Brett Kulak -- Cale Makar

Devon Toews -- Sam Malinski

Josh Manson -- Brent Burns

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Nick Blankenburg, Gavin Brindley, Joel Kiviranta

Injured: Artturi Lehkonen (upper body)

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Anthony Mantha

Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Justin Brazeau

Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kris Letang

Ryan Shea -- Connor Clifton

Arturs Silovs

Stuart Skinner

Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves

Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)

Status report

O’Connor will make his season debut, returning from offseason hip surgery. ... Colton will return after being sidelined six games with an upper-body injury. ... Malkin is day to day; the center played 16:05 in a 5-1 loss to the Carolina Hurricanes on Sunday, and likely will be replaced by Mantha on the second line. ... 
Shea could play after missing the game Sunday with an upper-body injury sustained on a hit from Winnipeg Jets forward Adam Lowry during a 5-4 shootout win on Saturday.

