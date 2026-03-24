Avalanche at Penguins projected lineups

AVALANCHE (46-13-10) at PENGUINS (35-19-16)
7 p.m. ET; SN-PIT, ALT, SNP, SNO, SNE
Avalanche projected lineup
Gabriel Landeskog -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Valeri Nichushkin -- Brock Nelson -- Logan O’Connor
Parker Kelly -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy
Zakhar Bardakov -- Jack Drury -- Ross Colton
Brett Kulak -- Cale Makar
Devon Toews -- Sam Malinski
Josh Manson -- Brent Burns
Scott Wedgewood
Mackenzie Blackwood
Scratched: Nick Blankenburg, Gavin Brindley, Joel Kiviranta
Injured: Artturi Lehkonen (upper body)
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Anthony Mantha
Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Justin Brazeau
Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Arturs Silovs
Stuart Skinner
Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves
Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)
Status report
O’Connor will make his season debut, returning from offseason hip surgery. ... Colton will return after being sidelined six games with an upper-body injury. ... Malkin is day to day; the center played 16:05 in a 5-1 loss to the Carolina Hurricanes on Sunday, and likely will be replaced by Mantha on the second line. ...
Shea could play after missing the game Sunday with an upper-body injury sustained on a hit from Winnipeg Jets forward Adam Lowry during a 5-4 shootout win on Saturday.