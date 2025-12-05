Avalanche at Rangers projected lineups

AVALANCHE (19-2-6) at RANGERS (15-12-2)
12:30 p.m. ET; MSG, ALT, SN
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Valeri Nichushkin -- Brock Nelson -- Gabriel Landeskog
Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Ross Colton -- Zakhar Bardakov -- Joel Kiviranta
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Samuel Girard -- Sam Malinski
Mackenzie Blackwood
Trent Miner
Scratched: Ilya Solovyov
Injured: Scott Wedgewood (back), Gavin Brindley (lower body), Logan O'Connor (hip surgery)
Rangers projected lineup
Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere
J.T. Miller -- Vincent Trocheck -- Jonny Brodzinski
Will Cuylle -- Noah Laba -- Brett Berard
Conor Sheary -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider
Carson Soucy -- Will Borgen
Matthew Robertson -- Scott Morrow
Igor Shesterkin
Spencer Martin
Scratched: Urho Vaakanainen, Brennan Othmann
Injured: Adam Fox (upper body), Jonathan Quick (lower body), Matt Rempe (upper body), Adam Edstrom (lower body)
Status report
Wedgewood did not dress for the Avalanche's 6-3 loss at the New York Islanders on Thursday. It's not clear if the goalie will be able to return Saturday. … Quick has been skating, but the goalie has missed six consecutive games. … Neither team practiced Friday after both played Thursday.