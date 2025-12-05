Avalanche at Rangers projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

AVALANCHE (19-2-6) at RANGERS (15-12-2)

12:30 p.m. ET; MSG, ALT, SN

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Valeri Nichushkin -- Brock Nelson -- Gabriel Landeskog

Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Ross Colton -- Zakhar Bardakov -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Samuel Girard -- Sam Malinski

Mackenzie Blackwood

Trent Miner

Scratched: Ilya Solovyov

Injured: Scott Wedgewood (back), Gavin Brindley (lower body), Logan O'Connor (hip surgery)

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

J.T. Miller -- Vincent Trocheck -- Jonny Brodzinski

Will Cuylle -- Noah Laba -- Brett Berard

Conor Sheary -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider

Carson Soucy -- Will Borgen

Matthew Robertson -- Scott Morrow

Igor Shesterkin

Spencer Martin

Scratched: Urho Vaakanainen, Brennan Othmann

Injured: Adam Fox (upper body), Jonathan Quick (lower body), Matt Rempe (upper body), Adam Edstrom (lower body)

Status report

Wedgewood did not dress for the Avalanche's 6-3 loss at the New York Islanders on Thursday. It's not clear if the goalie will be able to return Saturday. … Quick has been skating, but the goalie has missed six consecutive games. … Neither team practiced Friday after both played Thursday.

