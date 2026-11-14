Avalanche at Canadiens projected lineups

AVALANCHE (11-6-3) at CANADIENS (12-3-4)
7 p.m. ET; TVAS, SNE, ALT2, KTVD
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Martin Necas
Jaden Schwartz -- Nazem Kadri -- T.J. Hughes
Gabriel Landeskog -- Nicolas Roy -- Gavin Brindley
Parker Kelly -- Fedor Svechkov -- Logan O'Connor
Devon Toews -- Sam Malinski
Brett Kulak -- Noah Juulsen
Alex Gagne -- Brent Burns
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: None
Injured: Nathan MacKinnon (lower body), Cale Makar (lower body), Zachary L'Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)