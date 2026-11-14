Avalanche at Canadiens projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

AVALANCHE (11-6-3) at CANADIENS (12-3-4)

7 p.m. ET; TVAS, SNE, ALT2, KTVD

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Martin Necas

Jaden Schwartz -- Nazem Kadri -- T.J. Hughes

Gabriel Landeskog -- Nicolas Roy -- Gavin Brindley

Parker Kelly -- Fedor Svechkov -- Logan O'Connor

Devon Toews -- Sam Malinski

Brett Kulak -- Noah Juulsen

Alex Gagne -- Brent Burns

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: None

Injured: Nathan MacKinnon (lower body), Cale Makar (lower body), Zachary L'Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Alexandre Texier

Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Josh Anderson

Alex Newhook -- Oliver Kapanen -- Kirby Dach

Lane Hutson -- Noah Dobson

Kaiden Guhle -- Mike Matheson

Arber Xhekaj --Alexandre Carrier

Jakub Dobes

Jacob Fowler

Scratched: Owen Beck, Adam Engstrom

Injured: Ivan Demidov (lower body), Chris Kreider (lower body), Samuel Montembeault (lower body)

Status report

MacKinnon, a center, will be out at least one month and Makar, a defenseman, will be out approximately two weeks; Avalanche coach Jared Bednar said Makar has been playing with a soft-tissue injury that caused him to leave a 4-3 overtime loss at the Ottawa Senators on Thursday. MacKinnon was also forced to leave that game in the second period. ... Each player missed the morning skate Thursday prior to being in the lineup at Ottawa. … Gagne will make his NHL debut alongside Burns, who will play in his 1,600th NHL game. … Kreider will be out 6-8 weeks after being injured during a 5-2 win at the Boston Bruins on Thursday; the forward left in the third period following an open-ice collision with Bruins forward Mikey Essimont. … Florian Xhekaj will enter the lineup after being a healthy scratch the past two games. … Matheson will be a game-time decision after returning to the lineup Thursday; the defenseman missed the previous six games because of a lower-body injury. … Engstrom, a defenseman, will play if Matheson cannot.

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