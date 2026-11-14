Avalanche at Canadiens projected lineups

Status report

MacKinnon, a center, will be out at least one month and Makar, a defenseman, will be out approximately two weeks; Avalanche coach Jared Bednar said Makar has been playing with a soft-tissue injury that caused him to leave a 4-3 overtime loss at the Ottawa Senators on Thursday. MacKinnon was also forced to leave that game in the second period. ... Each player missed the morning skate Thursday prior to being in the lineup at Ottawa. … Gagne will make his NHL debut alongside Burns, who will play in his 1,600th NHL game. … Kreider will be out 6-8 weeks after being injured during a 5-2 win at the Boston Bruins on Thursday; the forward left in the third period following an open-ice collision with Bruins forward Mikey Essimont. … Florian Xhekaj will enter the lineup after being a healthy scratch the past two games. … Matheson will be a game-time decision after returning to the lineup Thursday; the defenseman missed the previous six games because of a lower-body injury. … Engstrom, a defenseman, will play if Matheson cannot.