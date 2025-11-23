Avalanche at Blackhawks projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
AVALANCHE (15-1-5) at BLACKHAWKS (10-7-4)

7 p.m. ET; CHSN, NHLN, ALT, SNO, SNE, TVAS

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Gabriel Landeskog

Ross Colton -- Brock Nelson -- Martin Necas

Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Tristen Nielsen -- Zakhar Bardakov -- Jason Polin

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Samuel Girard -- Sam Malinski

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Ilya Solovyov

Injured: Logan O’Connor (hip surgery), Joel Kiviranta (lower body), Valeri Nichushkin (lower body), Gavin Brindley (lower body)

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi

Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Oliver Moore

Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Sam Lafferty

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Sam Rinzel

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Landon Slaggert

Injured: Andre Burakovsky (undisclosed), Nick Foligno (left hand), Laurent Brossoit (hip)

Status report

The Avalanche did not hold a morning skate following their 3-0 victory at the Nashville Predators on Saturday. … Brindley, a forward, is week to week after being injured during a 6-3 win against the New York Rangers on Thursday. … Wedgewood will start after Blackwood made 35 saves Saturday … Dickinson will return after missing 10 games with an upper body injury. He has not played since Oct. 30.

