Avalanche at Blackhawks projected lineups

AVALANCHE (15-1-5) at BLACKHAWKS (10-7-4)
7 p.m. ET; CHSN, NHLN, ALT, SNO, SNE, TVAS
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Gabriel Landeskog
Ross Colton -- Brock Nelson -- Martin Necas
Parker Kelly -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Tristen Nielsen -- Zakhar Bardakov -- Jason Polin
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Samuel Girard -- Sam Malinski
Scott Wedgewood
Mackenzie Blackwood
Scratched: Ilya Solovyov
Injured: Logan O’Connor (hip surgery), Joel Kiviranta (lower body), Valeri Nichushkin (lower body), Gavin Brindley (lower body)
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi
Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Oliver Moore
Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Colton Dach -- Sam Lafferty
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Sam Rinzel
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Landon Slaggert
Injured: Andre Burakovsky (undisclosed), Nick Foligno (left hand), Laurent Brossoit (hip)
Status report
The Avalanche did not hold a morning skate following their 3-0 victory at the Nashville Predators on Saturday. … Brindley, a forward, is week to week after being injured during a 6-3 win against the New York Rangers on Thursday. … Wedgewood will start after Blackwood made 35 saves Saturday … Dickinson will return after missing 10 games with an upper body injury. He has not played since Oct. 30.