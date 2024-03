Blackhawks at Sharks

BLACKHAWKS (19-46-5) at SHARKS (16-46-7)

10:30 p.m. ET; NBCSCH+, NBCSCA

Blackhawks projected lineup

Tyler Johnson -- Connor Bedard -- Phillip Kurashev

Nick Foligno -- Jason Dickinson -- Joey Anderson

Lukas Reichel -- Andreas Athanasiou -- Taylor Raddysh

Ryan Donato -- MacKenzie Entwistle -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Seth Jones

Kevin Korchinski -- Jaycob Megna

Wyatt Kaiser -- Nikita Zaitsev

Petr Mrazek

Arvid Soderblom

Scratched: Jarred Tinordi

Injured: Connor Murphy (lower body), Reese Johnson (concussion protocol), Colin Blackwell (upper body)

Sharks projected lineup

Klim Kostin -- Mikael Granlund -- Fabian Zetterlund

Alexander Barabanov -- Luke Kunin -- Filip Zadina

Thomas Bordeleau -- Nico Sturm -- Justin Bailey

William Eklund -- Ryan Carpenter -- Jacob MacDonald

Mario Ferraro -- Kyle Burroughs

Marc-Edouard Vlasic – Calen Addison

Henry Thrun -- Jan Rutta

Devin Cooley

Mackenzie Blackwood

Scratched: Givani Smith, Kevin Labanc, Mike Hoffman

Injured: Matt Benning (hip), Ty Emberson (laceration)

Status report

Mrazek will start after Soderblom made 21 saves in a 4-0 loss at the Anaheim Ducks on Thursday. ... The Sharks held an optional morning skate Saturday. ... Cooley will make his second NHL start after Blackwood made 17 saves in a 4-1 loss to the Tampa Bay Lightning on Thursday.