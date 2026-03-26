Blackhawks at Flyers projected lineups

BLACKHAWKS (27-31-13) at FLYERS (34-24-12)
7 p.m. ET; CHSN, NBCSP
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Anton Frondell
Tyler Bertuzzi -- Frank Nazar -- Nick Lardis
Andre Burakovsky -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev
Teuvo Teravainen -- Sacha Boisvert -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Artyom Levshunov
Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel
Ethan Del Mastro -- Louis Crevier
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Sam Lafferty, Dominic Toninato, Matt Grzelcyk
Injured: Oliver Moore (lower body), Andrew Mangiapane (undisclosed)
Flyers projected lineup
Alex Bump -- Christian Dvorak -- Travis Konecny
Denver Barkey -- Trevor Zegras -- Owen Tippett
Carl Grundstrom -- Noah Cates -- Matvei Michkov
Sean Couturier -- Luke Glendening -- Garnet Hathaway
Travis Sanheim -- Rasmus Ristolainen
Cam York -- Jamie Drysdale
Emil Andrae -- Nick Seeler
Dan Vladar
Samuel Ersson
Scratched: Noah Juulsen, Garrett Wilson
Injured: Tyson Foerster (arm), Rodrigo Abols (lower body), Nikita Grebenkin (upper body)
Status report
Boisvert will make his NHL debut and replace Lafferty, a forward. ... The Flyers did not hold a morning skate. ... Grebenkin, a forward who missed a 3-2 loss to the Columbus Blue Jackets on Tuesday, will be out at least 7-10 days. ... Andrae will replace Juulsen on defense after being scratched Tuesday.