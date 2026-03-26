Blackhawks at Flyers projected lineups

By NHL.com
BLACKHAWKS (27-31-13) at FLYERS (34-24-12)

7 p.m. ET; CHSN, NBCSP

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Anton Frondell

Tyler Bertuzzi -- Frank Nazar -- Nick Lardis

Andre Burakovsky -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Sacha Boisvert -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Artyom Levshunov

Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel

Ethan Del Mastro -- Louis Crevier

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Sam Lafferty, Dominic Toninato, Matt Grzelcyk

Injured: Oliver Moore (lower body), Andrew Mangiapane (undisclosed)

Flyers projected lineup

Alex Bump -- Christian Dvorak -- Travis Konecny

Denver Barkey -- Trevor Zegras -- Owen Tippett

Carl Grundstrom -- Noah Cates -- Matvei Michkov

Sean Couturier -- Luke Glendening -- Garnet Hathaway

Travis Sanheim -- Rasmus Ristolainen

Cam York -- Jamie Drysdale

Emil Andrae -- Nick Seeler

Dan Vladar

Samuel Ersson

Scratched: Noah Juulsen, Garrett Wilson

Injured: Tyson Foerster (arm), Rodrigo Abols (lower body), Nikita Grebenkin (upper body)

Status report

Boisvert will make his NHL debut and replace Lafferty, a forward. ... The Flyers did not hold a morning skate. ... Grebenkin, a forward who missed a 3-2 loss to the Columbus Blue Jackets on Tuesday, will be out at least 7-10 days. ... Andrae will replace Juulsen on defense after being scratched Tuesday.

