Blackhawks at Blue Jackets projected lineups

BLACKHAWKS (22-25-9) at BLUE JACKETS (28-20-7)
7 p.m. ET; FDSNOH, CHSN
Blackhawks projected lineup
Frank Nazar -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi
Teuvo Teravainen -- Oliver Moore -- Andre Burakovsky
Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Colton Dach -- Nick Foligno -- Ryan Greene
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Sam Lafferty, Artyom Levshunov, Landon Slaggert
Injured: None
Blue Jackets projected lineup
Mason Marchment -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko
Dimitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kent Johnson
Cole Sillinger -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier
Isac Lundestrom -- Boone Jenner -- Miles Wood
Zach Werenski -- Damon Severson
Ivan Provorov -- Denton Mateychuk
Erik Gudbranson -- Dante Fabbro
Jet Greaves
Elvis Merzlikins
Scratched: Jake Christiansen, Egor Zamula, Danton Heinen
Injured: Brendan Smith (knee surgery)
Status report
The Blackhawks held an optional morning skate. … Foligno will return after missing two games with a mid-body injury. … The Blue Jackets did not hold a morning skate. … Marchenko is expected to return after missing a 3-0 victory at the New Jersey Devils on Tuesday due to illness; if he plays, Lundestrom or Heinen, a forward, will be scratched. … Greaves will start after Merzlikins made 24 saves at New Jersey.