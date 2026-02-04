Blackhawks at Blue Jackets projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (22-25-9) at BLUE JACKETS (28-20-7)

7 p.m. ET; FDSNOH, CHSN

Blackhawks projected lineup

Frank Nazar -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi

Teuvo Teravainen -- Oliver Moore -- Andre Burakovsky

Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Nick Foligno -- Ryan Greene

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Sam Lafferty, Artyom Levshunov, Landon Slaggert

Injured: None

Blue Jackets projected lineup

Mason Marchment -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko

Dimitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kent Johnson

Cole Sillinger -- Charlie Coyle -- Mathieu Olivier

Isac Lundestrom -- Boone Jenner -- Miles Wood

Zach Werenski -- Damon Severson

Ivan Provorov -- Denton Mateychuk

Erik Gudbranson -- Dante Fabbro

Jet Greaves

Elvis Merzlikins

Scratched: Jake Christiansen, Egor Zamula, Danton Heinen

Injured: Brendan Smith (knee surgery)

Status report

The Blackhawks held an optional morning skate. … Foligno will return after missing two games with a mid-body injury. … The Blue Jackets did not hold a morning skate. … Marchenko is expected to return after missing a 3-0 victory at the New Jersey Devils on Tuesday due to illness; if he plays, Lundestrom or Heinen, a forward, will be scratched. … Greaves will start after Merzlikins made 24 saves at New Jersey.

