Blackhawks at Avalanche

BLACKHAWKS (2-2-0) at AVALANCHE (3-0-0)

10:30 p.m. ET; ESPN, SNP, SNW, SN1, TVAS, SN NOW, ESPN+

Blackhawks projected lineup

Taylor Hall -- Connor Bedard -- Ryan Donato

Tyler Johnson -- Lukas Reichel -- Taylor Raddysh

Nick Foligno -- Jason Dickinson -- Corey Perry

Boris Katchouk -- Mackenzie Entwistle -- Andreas Athanasiou

Alex Vlasic -- Seth Jones

Kevin Korchinski -- Conor Murphy

Wyatt Kaiser -- Nikita Zaitsev

Petr Mrazek

Arvid Soderblom

Scratched: Cole Guttman, Reese Johnson, Jarred Tinordi

Injured: Philipp Kurashev (wrist), Colin Blackwell (groin), Samuel Savoie (femur), Colton Dach (ankle), Luke Philip (Achilles)

Avalanche projected lineup

Jonathan Drouin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Artturi Lehkonen -- Ryan Johansen -- Valeri Nichushkin

Miles Wood -- Ross Colton -- Tomas Tatar

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Logan O'Connor

Devon Toews -- Cale Makar

Bowen Byram -- Samuel Girard

Josh Manson -- Jack Johnson

Alexandar Georgiev

Ivan Prosvetov

Scratched: Kurtis MacDermid

Injured: Pavel Francouz (lower body)

Status report

Chicago coach Luke Richardson said he's going with the same lineup as Monday at Toronto, but with Mrazek in net.