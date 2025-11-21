Blackhawks at Sabres projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (10-6-4) at SABRES (7-9-4)

7 p.m. ET; CHSN, MSG-B, SN

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi

Oliver Moore -- Frank Nazar -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Ryan Donato -- Colton Dach

Landon Slaggert -- Sam Lafferty

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Sam Rinzel

Arvid Soderblom

Spencer Knight

Scratched: None

Injured: Andre Burakovsky (undisclosed), Jason Dickinson (upper body), Nick Foligno (left hand), Laurent Brossoit (hip)

Sabres projected lineup

Josh Doan -- Tage Thompson -- Alex Tuch

Jason Zucker -- Ryan McLeod -- Jack Quinn

Isak Rosen -- Tyson Kozak -- Noah Ostlund

Jordan Greenway -- Peyton Krebs -- Beck Malenstyn

Mattias Samuelsson -- Rasmus Dahlin

Bowen Byram -- Conor Timmins

Jacob Bryson -- Owen Power

Ukko-Pekka Luukkonen

Alex Lyon

Scratched: Colten Ellis, Zach Metsa, Josh Dunne

Injured: Michael Kesselring (lower body), Jiri Kulich (blood clot), Zach Benson (lower body), Justin Danforth (lower body), Josh Norris (upper body)

Status report

The Blackhawks did not hold a morning skate Friday following a 3-2 loss to the Seattle Kraken on Thursday. … Burakovsky will not play; the forward was injured on a hit from Kraken defenseman Ryan Lindgren in the first period Thursday. … Soderblom is expected to start after Knight made 24 saves against Seattle. … Zucker will return after missing eight games because of illness. … Buffalo placed Mason Geertsen, a forward, on waivers Thursday to open the roster spot for Zucker, who was on injured reserve. … Benson is day to day and could return against the Carolina Hurricanes on Sunday, Sabres coach Lindy Ruff said; the forward has missed nine games.

