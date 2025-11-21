Blackhawks at Sabres projected lineups

BLACKHAWKS (10-6-4) at SABRES (7-9-4)
7 p.m. ET; CHSN, MSG-B, SN
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Tyler Bertuzzi
Oliver Moore -- Frank Nazar -- Ilya Mikheyev
Teuvo Teravainen -- Ryan Donato -- Colton Dach
Landon Slaggert -- Sam Lafferty
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Sam Rinzel
Arvid Soderblom
Spencer Knight
Scratched: None
Injured: Andre Burakovsky (undisclosed), Jason Dickinson (upper body), Nick Foligno (left hand), Laurent Brossoit (hip)
Sabres projected lineup
Josh Doan -- Tage Thompson -- Alex Tuch
Jason Zucker -- Ryan McLeod -- Jack Quinn
Isak Rosen -- Tyson Kozak -- Noah Ostlund
Jordan Greenway -- Peyton Krebs -- Beck Malenstyn
Mattias Samuelsson -- Rasmus Dahlin
Bowen Byram -- Conor Timmins
Jacob Bryson -- Owen Power
Ukko-Pekka Luukkonen
Alex Lyon
Scratched: Colten Ellis, Zach Metsa, Josh Dunne
Injured: Michael Kesselring (lower body), Jiri Kulich (blood clot), Zach Benson (lower body), Justin Danforth (lower body), Josh Norris (upper body)
Status report
The Blackhawks did not hold a morning skate Friday following a 3-2 loss to the Seattle Kraken on Thursday. … Burakovsky will not play; the forward was injured on a hit from Kraken defenseman Ryan Lindgren in the first period Thursday. … Soderblom is expected to start after Knight made 24 saves against Seattle. … Zucker will return after missing eight games because of illness. … Buffalo placed Mason Geertsen, a forward, on waivers Thursday to open the roster spot for Zucker, who was on injured reserve. … Benson is day to day and could return against the Carolina Hurricanes on Sunday, Sabres coach Lindy Ruff said; the forward has missed nine games.