Blackhawks at Bruins projected lineups

BLACKHAWKS (22-46-10) at BRUINS (32-38-9)

7 p.m. ET; CHSN, NESN

Blackhawks projected lineup

Oliver Moore -- Connor Bedard -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi

Philipp Kurashev -- Ryan Donato -- Nick Foligno

Landon Slaggert -- Joe Veleno -- Patrick Maroon

Alex Vlasic -- Sam Rinzel

Ethan Del Mastro -- Artyom Levshunov

Kevin Korchinski -- Louis Crevier

Arvid Soderblom

Spencer Knight

Scratched: TJ Brodie

Injured: Laurent Brossoit (knee), Colton Dach (elbow), Alec Martinez (hip), Jason Dickinson (wrist), Connor Murphy (illness), Wyatt Kaiser (illness)

Bruins projected lineup

Morgan Geekie -- Elias Lindholm -- David Pastrnak

Pavel Zacha -- Casey Mittelstadt -- Fabian Lysell

Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- Vinni Lettieri

Cole Koepke -- John Beecher -- Riley Duran

Ian Mitchell -- Henri Jokiharju

Michael Callahan -- Parker Wotherspoon

Mason Lohrei -- Andrew Peeke

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: Nikita Zadorov, Michael Callahan, Jakub Lauko

Injured: Charlie McAvoy (shoulder), Hampus Lindholm (knee), Mark Kastelic (upper body)

Status report

Defensemen Murphy and Kaiser each will not play. ... McAvoy, a defenseman, and Kastelic, a forward, each will not return this season, Bruins coach Joe Sacco said. ... Duran will make his NHL debut after being recalled on an emergency basis from Providence of the AHL on Thursday. ... Zadorov will be a game-time decision; the defenseman has been dealing with a family matter. ... The Bruins reassigned forward Patrick Brown to Providence.