Hurricanes at Oilers

HURRICANES (14-9-1) at OILERS (9-12-1)

9:30 p.m. ET; TVAS, SN, SN1, TNT, MAX

Hurricanes projected lineup

Michael Bunting -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Andrei Svechnikov -- Jesperi Kotkaniemi -- Teuvo Teravainen

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Jesper Fast

Stefan Noesen -- Jack Drury -- Martin Necas

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Brady Skjei -- Brett Pesce

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Antti Raanta

Pyotr Kochetkov

Scratched: Brendan Lemieux, Tony DeAngelo

Injured: None

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Evander Kane -- Leon Draisaitl -- Connor Brown

Warren Foegele -- Ryan McLeod -- Mattias Janmark

Adam Erne -- James Hamblin -- Derek Ryan

Darnell Nurse -- Cody Ceci

Mattias Ekholm -- Evan Bouchad

Brett Kulak -- Vincent Desharnais

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Philip Broberg, Sam Gagner

Injured: None

Status report

Each team held an optional morning skate Wednesday. ... Raanta is expected to make consecutive starts after he made 20 saves in a 2-1 loss at the Winnipeg Jets on Monday. ... The Oilers are swapping Ryan with Janmark on the third and fourth lines. ... Skinner is expected to make his 12th start in 13 games.