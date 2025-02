Flames at Lightning projected lineups

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Matt Coronato

Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Joel Farabee -- Morgan Frost -- Yegor Sharangovich

Ryan Lomberg -- Kevin Rooney -- Martin Pospisil

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Ilya Solovyov -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Dan Vladar

Scratched: Adam Klapka, Jake Bean, Daniil Miromanov

Injured: None

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Mitchell Chaffee -- Nick Paul -- Michael Eyssimont

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Cam Atkinson

Injured: None

Status report

The Flames are expected to dress the same lineup they used in a 3-1 win at the Washington Capitals on Tuesday. ... Johansson will dress as Vasilevskiy's backup after missing eight games with a lower-body injury. ... The Lightning are expected to dress 11 forwards and seven defensemen for the second straight game.