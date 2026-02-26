Flames at Sharks projected lineups

FLAMES (23-27-6) at SHARKS (27-24-4)
10 p.m. ET; NBCSCA, SN1
Flames projected lineup
Yegor Sharangovich -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Connor Zary -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Blake Coleman -- Morgan Frost -- Matvei Gridin
Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka
Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar
Kevin Bahl -- Zach Whitecloud
Joel Hanley -- Zayne Parekh
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Brayden Pachal, Martin Pospisil
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery)
Sharks projected lineup
Will Smith -- Macklin Celebrini -- Kiefer Sherwood
Philipp Kurashev -- Alexander Wennberg -- Collin Graf
William Eklund -- Michael Misa -- Tyler Toffoli
Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Ryan Reaves
Dmitry Orlov -- John Klingberg
Mario Ferraro -- Timothy Liljegren
Sam Dickinson -- Vincent Desharnais
Yaroslav Askarov
Alex Nedeljkovic
Scratched: Adam Gaudette, Pavol Regenda, Shakir Mukhamadullin
Injured: Ty Dellandrea (lower body)
Status report
The Flames held an optional morning skate. ... Coleman could return after missing the past 12 games because of an upper-body injury. ... Reaves will be back in the lineup after missing one game with an upper-body injury. ... Dickinson will play in favor of Mukhamadullin, a defenseman.