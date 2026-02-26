Flames at Sharks projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

FLAMES (23-27-6) at SHARKS (27-24-4) 

10 p.m. ET; NBCSCA, SN1

Flames projected lineup

Yegor Sharangovich -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Connor Zary -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Blake Coleman -- Morgan Frost -- Matvei Gridin

Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka

Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar

Kevin Bahl -- Zach Whitecloud

Joel Hanley -- Zayne Parekh

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Brayden Pachal, Martin Pospisil

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery)

Sharks projected lineup

Will Smith -- Macklin Celebrini -- Kiefer Sherwood

Philipp Kurashev -- Alexander Wennberg -- Collin Graf

William Eklund -- Michael Misa -- Tyler Toffoli

Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Ryan Reaves

Dmitry Orlov -- John Klingberg

Mario Ferraro -- Timothy Liljegren

Sam Dickinson -- Vincent Desharnais

Yaroslav Askarov

Alex Nedeljkovic

Scratched: Adam Gaudette, Pavol Regenda, Shakir Mukhamadullin

Injured: Ty Dellandrea (lower body)

Status report

The Flames held an optional morning skate. ... Coleman could return after missing the past 12 games because of an upper-body injury. ... Reaves will be back in the lineup after missing one game with an upper-body injury. ... Dickinson will play in favor of Mukhamadullin, a defenseman.

