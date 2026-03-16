Flames at Red Wings projected lineups

FLAMES (26-33-7) at RED WINGS (36-23-8)

7 p.m. ET; FDSNDET, Prime

Flames projected lineup

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Joel Farabee

Yegor Sharangovich -- Ryan Strome -- Victor Olofsson

Matvei Gridin -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Connor Zary -- Ryan Lomberg -- Martin Pospisil

Kevin Bahl -- Zach Whitecloud

Hunter Brzustewicz -- Olli Maatta

Joel Hanley -- Zayne Parekh

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: John Beecher, Adam Klapka, Brayden Pachal, Yan Kuznetsov

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery)

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- J.T. Compher -- Patrick Kane

David Perron -- Emmitt Finnie -- Lucas Raymond

John Leonard -- Marco Kasper -- James van Riemsdyk

Mason Appleton -- Sheldon Dries -- Dominik Shine

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Justin Faulk

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Axel Sandin-Pellikka, Travis Hamonic

Injured: Dylan Larkin (lower body), Andrew Copp (lower body), Michael Rasmussen (undisclosed), Michael Brandsegg-Nygard (undisclosed)

Status report

Red Wings coach Todd McLellan said nothing has changed with their injured forwards. Larkin and Copp will miss at least two weeks, Rasmussen will be out for at least a week and Brandsegg-Nygard is day to day. … The Flames are expected to make four lineup changes from their 3-2 loss at the New York Islanders on Saturday; Beecher and Klapka would go in at forward for Pospisil and Lomberg, Kuznetsov would replace Brzustewicz on defense and Cooley in goal for Wolf.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

World Cup of Hockey 2028 to be played in Calgary, Edmonton, Prague

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Lafreniere leads 3 Stars of the Week

Islanders playing with energy, bravado on track to Stanley Cup Playoffs

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

NHL EDGE stats: Carlson trade boosts Ducks’ Pacific Division title chances

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

March 16 supplies hat trick of historic events in Canadiens lore

NHL On Tap: Penguins could have Malkin, Crosby back for game at Avalanche

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Draisaitl scores before leaving with injury in Oilers win against Predators

Kakko has 3 points, Kraken score 6 to cruise past Panthers

Groulx gets 1st multigoal NHL game, Maple Leafs hold off Wild

Fantasy hockey top 200 player rankings

Fantasy hockey top 100 forward rankings

Fantasy hockey top 50 defenseman rankings

Fantasy hockey schedule cheat sheet: streams, strength of schedule