Flames at Red Wings projected lineups

FLAMES (26-33-7) at RED WINGS (36-23-8)
7 p.m. ET; FDSNDET, Prime
Flames projected lineup
Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Joel Farabee
Yegor Sharangovich -- Ryan Strome -- Victor Olofsson
Matvei Gridin -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Connor Zary -- Ryan Lomberg -- Martin Pospisil
Kevin Bahl -- Zach Whitecloud
Hunter Brzustewicz -- Olli Maatta
Joel Hanley -- Zayne Parekh
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: John Beecher, Adam Klapka, Brayden Pachal, Yan Kuznetsov
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Jonathan Huberdeau (hip surgery)
Red Wings projected lineup
Alex DeBrincat -- J.T. Compher -- Patrick Kane
David Perron -- Emmitt Finnie -- Lucas Raymond
John Leonard -- Marco Kasper -- James van Riemsdyk
Mason Appleton -- Sheldon Dries -- Dominik Shine
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Justin Faulk
Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Axel Sandin-Pellikka, Travis Hamonic
Injured: Dylan Larkin (lower body), Andrew Copp (lower body), Michael Rasmussen (undisclosed), Michael Brandsegg-Nygard (undisclosed)
Status report
Red Wings coach Todd McLellan said nothing has changed with their injured forwards. Larkin and Copp will miss at least two weeks, Rasmussen will be out for at least a week and Brandsegg-Nygard is day to day. … The Flames are expected to make four lineup changes from their 3-2 loss at the New York Islanders on Saturday; Beecher and Klapka would go in at forward for Pospisil and Lomberg, Kuznetsov would replace Brzustewicz on defense and Cooley in goal for Wolf.