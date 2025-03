Flames at Stars projected lineups

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Matt Coronato

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Joel Farabee

Yegor Sharangovich -- Morgan Frost -- Martin Pospisil

Ryan Lomberg -- Kevin Rooney -- Connor Zary

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Jake Bean -- Brayden Pachal

Dan Vladar

Dustin Wolf

Scratched: Daniil Miromanov, Adam Klapka

Injured: None

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Mikael Granlund

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Mavrik Bourque

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Oskar Back -- Sam Steel -- Logan Stankoven

Thomas Harley -- Ilya Lyubushkin

Esa Lindell -- Cody Ceci

Lian Bichsel -- Matt Dumba

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Colin Blackwell, Brendan Smith

Injured: Miro Heiskanen (knee), Tyler Seguin (hip), Nils Lundkvist (shoulder)

Status report

The Flames assigned defenseman Ilya Solovyov to Calgary of the American Hockey League on Thursday. ... The Stars will dress the same 18 skaters they used in a 4-3 win against the New Jersey Devils on Tuesday.