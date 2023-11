Flames at Stars

FLAMES (7-9-3) at STARS (12-4-2)

8:30 p.m. ET; BSSW, SNW, SNO, SNE

Flames projected lineup

Andrew Mangiapane -- Elias Lindholm – Yegor Sharangovich

Jonathan Huberdeau -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Connor Zary -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

A.J. Greer -- Adam Ruzicka -- Dillon Dube

MacKenzie Weegar -- Rasmus Andersson

Noah Hanifin -- Chris Tanev

Nikita Zadorov – Dennis Gilbert

Jacob Markstrom

Dan Vladar

Scratched: Nick DeSimone, Walker Duehr

Injured: Jakob Pelletier (shoulder), Kevin Rooney (shoulder)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Joe Pavelski

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Ty Dellandrea -- Radek Faksa – Sam Steel

Ryan Suter -- Miro Heiskanen

Esa Lindell -- Nils Lundkvist

Thomas Harley -- Jani Hakanpaa

Jake Oettinger

Scott Wedgewood

Scratched: Joel Hanley

Injured: Craig Smith (illness)

Status report

Markstrom will make his fifth start in six games. ... Smith, a forward, will miss his second straight game. ... Oettinger will start for the eighth time in 10 games.