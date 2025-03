Sabres at Capitals projected lineups

SABRES (30-36-6) at CAPITALS (47-16-9)

3 p.m. ET; MNMT, MSG-B, TVAS2, SN360

Sabres projected lineup

Zach Benson -- Jiri Kulich -- Tage Thompson

JJ Peterka -- Ryan McLeod -- Jack Quinn

Jason Zucker -- Peyton Krebs -- Alex Tuch

Beck Malenstyn -- Tyson Kozak -- Isak Rosen

Owen Power -- Jacob Bernard-Docker

Bowen Byram -- Connor Clifton

Mattias Samuelsson -- Jacob Bryson

James Reimer

Ukko-Pekka Luukkonen

Scratched: None

Injured: Rasmus Dahlin (illness), Jordan Greenway (lower body), Josh Norris (middle body), Sam Lafferty (groin)

Capitals projected lineup

Aliaksei Protas -- Dylan Strome -- Alex Ovechkin

Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Andrew Mangiapane -- Lars Eller -- Taylor Raddysh

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Anthony Beauvillier

Rasmus Sandin -- John Carlson

Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Martin Fehervary -- Matt Roy

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Dylan McIlrath, Alex Alexeyev, Ethen Frank

Injured: Sonny Milano (upper body)

Status report

Dahlin is "doubtful," according to Sabres coach Lindy Ruff; the defenseman was a late scratch for a 7-4 loss at the Philadelphia Flyers on Saturday. ... Reimer could start after Luukkonen allowed seven goals on 32 shots against the Flyers.