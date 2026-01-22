Sabres at Canandiens projected lineups

SABRES (27-17-5) at CANADIENS (28-15-7)
7 p.m. ET; RDS, TSN2, MSG-B
Sabres projected lineup
Josh Doan -- Tage Thompson -- Alex Tuch
Jason Zucker -- Ryan McLeod -- Jack Quinn
Zach Benson -- Noah Ostlund -- Konsta Helenius
Jordan Greenway -- Peyton Krebs -- Beck Malenstyn
Mattias Samuelsson -- Rasmus Dahlin
Bowen Byram -- Owen Power
Jacob Bryson -- Michael Kesselring
Ukko-Pekka Luukkonen
Colten Ellis
Scratched: Alex Lyon, Tyson Kozak, Zach Metsa
Injured: Josh Norris (upper body), Josh Dunne (middle body), Conor Timmins (broken leg), Jiri Kulich (blood clot), Justin Danforth (lower body)
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Kirby Dach
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Josh Anderson
Joe Veleno -- Jake Evans -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Noah Dobson
Lane Hutson -- Jayden Struble
Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier
Samuel Montembeault
Jakub Dobes
Scratched: Sammy Blais, Arber Xhekaj
Injured: Alexandre Texier (lower body), Patrik Laine (lower body), Alex Newhook (broken ankle)
Status report
The Canadiens will go with the same 18 skaters they used in a 4-3 win against the Minnesota Wild on Tuesday. … Texier, a forward, is day to day and will miss his second straight game.