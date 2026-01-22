Sabres at Canandiens projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

SABRES (27-17-5) at CANADIENS (28-15-7)

7 p.m. ET; RDS, TSN2, MSG-B

Sabres projected lineup

Josh Doan -- Tage Thompson -- Alex Tuch

Jason Zucker -- Ryan McLeod -- Jack Quinn

Zach Benson -- Noah Ostlund -- Konsta Helenius

Jordan Greenway -- Peyton Krebs -- Beck Malenstyn

Mattias Samuelsson -- Rasmus Dahlin

Bowen Byram -- Owen Power

Jacob Bryson -- Michael Kesselring

Ukko-Pekka Luukkonen

Colten Ellis

Scratched: Alex Lyon, Tyson Kozak, Zach Metsa

Injured: Josh Norris (upper body), Josh Dunne (middle body), Conor Timmins (broken leg), Jiri Kulich (blood clot), Justin Danforth (lower body)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Kirby Dach

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Josh Anderson

Joe Veleno -- Jake Evans -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Lane Hutson -- Jayden Struble

Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier

Samuel Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Sammy Blais, Arber Xhekaj

Injured: Alexandre Texier (lower body), Patrik Laine (lower body), Alex Newhook (broken ankle)

Status report

The Canadiens will go with the same 18 skaters they used in a 4-3 win against the Minnesota Wild on Tuesday. … Texier, a forward, is day to day and will miss his second straight game.

