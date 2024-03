Sabres at Flames

SABRES (33-33-5) at FLAMES (33-31-5)

9 p.m. ET; SN, MSG-B

Sabres projected lineup

J.J. Peterka -- Tage Thompson -- Alex Tuch

Jordan Greenway -- Dylan Cozens -- Zach Benson

Jeff Skinner -- Peyton Krebs -- Lukas Rousek

Eric Robinson -- Zemgus Girgensons -- Victor Olofsson

Bowen Byram -- Rasmus Dahlin

Owen Power -- Henri Jokiharju

Jacob Bryson -- Connor Clifton

Ukko-Pekka Luukkonen

Devon Levi

Scratched: Kale Clague, Eric Comrie

Injured: Tyson Jost (undisclosed)

Flames projected lineup

Connor Zary -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Jonathan Huberdeau -- Yegor Sharangovich -- Andrei Kuzmenko

Andrew Mangiapane -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

A.J. Greer -- Kevin Rooney -- Dryden Hunt

Oliver Kylington -- Rasmus Andersson

MacKenzie Weegar -- Daniil Miromanov

Joel Hanley -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Jacob Markstrom

Scratched: Walker Duehr, Dennis Gilbert, Nikita Okhotiuk, Matt Coronato

Injured: Dan Vladar (hip)

Status report

Buffalo held an optional morning skate; Calgary did not skate after a 4-2 loss at the Vancouver Canucks on Saturday. ... Robinson will enter the lineup in place of Jost, who did not practice Saturday because of maintenance. ... Wolf is likely to start after Markstrom made 22 saves against the Canucks.