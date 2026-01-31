Bruins at Lightning projected lineups

BRUINS (32-20-3) at LIGHTNING (34-14-4)
2026 Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series at Raymond James Stadium
6:30 p.m. ET; ESPN, SN, TVAS
Bruins projected lineup
Morgan Geekie -- Marat Khusnutdinov -- David Pastrnak
Casey Mittelstadt -- Fraser Minten -- Viktor Arvidsson
Tanner Jeannot -- Matthew Poitras -- Mark Kastelic
Alex Steeves,-- Sean Kuraly -- Michael Eyssimont
Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Andrew Peeke
Hampus Lindholm -- Mason Lohrei
Jeremy Swayman
Joonas Korpisalo
Scratched: Henri Jokiharju
Injured: Elias Lindholm (upper body), Pavel Zacha (upper body)
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Dominic James -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Oliver Bjorkstrand -- Nick Paul
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Victor Hedman -- Max Crozier
Declan Carlile
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Max Groshev, Curtis Douglas, Jack Finley
Injured: Brayden Point (lower body), Emil Lilleberg (undisclosed), Charle-Edouard D'Astous (undisclosed)
Status report
Elias Lindholm and Zacha, each a forward, did not travel with the Bruins and each is day to day because of an upper-body injury; Lindholm missed a 6-3 win against the Philadelphia Flyers on Thursday, and Zacha left in the second period of that game. ... Hedman is expected to return after missing 22 games because of an elbow injury that required surgery. ... The Lightning are expected to dress 11 forwards and seven defensemen.