Bruins at Lightning projected lineups

BRUINS (32-20-3) at LIGHTNING (34-14-4)

2026 Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series at Raymond James Stadium

6:30 p.m. ET; ESPN, SN, TVAS

Bruins projected lineup

Morgan Geekie -- Marat Khusnutdinov -- David Pastrnak

Casey Mittelstadt -- Fraser Minten -- Viktor Arvidsson

Tanner Jeannot -- Matthew Poitras -- Mark Kastelic

Alex Steeves,-- Sean Kuraly -- Michael Eyssimont

Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Andrew Peeke

Hampus Lindholm -- Mason Lohrei

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: Henri Jokiharju

Injured: Elias Lindholm (upper body), Pavel Zacha (upper body)

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Dominic James -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Oliver Bjorkstrand -- Nick Paul

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Victor Hedman -- Max Crozier

Declan Carlile

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Max Groshev, Curtis Douglas, Jack Finley

Injured: Brayden Point (lower body), Emil Lilleberg (undisclosed), Charle-Edouard D'Astous (undisclosed)

Status report

Elias Lindholm and Zacha, each a forward, did not travel with the Bruins and each is day to day because of an upper-body injury; Lindholm missed a 6-3 win against the Philadelphia Flyers on Thursday, and Zacha left in the second period of that game. ... Hedman is expected to return after missing 22 games because of an elbow injury that required surgery. ... The Lightning are expected to dress 11 forwards and seven defensemen.