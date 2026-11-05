Bruins at Penguins projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

BRUINS (11-4-1) PENGUINS (5-8-2) 

7 p.m. ET; SN-PIT, NESN, SNO, SNE, TVAS 

Bruins projected lineup

JJ Peterka -- Pavel Zacha -- David Pastrnak 

Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- Morgan Geekie 

Casey Mittelstadt -- Elias Lindholm -- James Hagens 

Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic 

Hampus Lindholm -- Charlie McAvoy 

Nikita Zadorov -- William Borgen 

Frederic Brunet -- Mason Lohrei 

Jeremy Swayman 

Michael DiPietro 

Scratched: Connor Clifton, Jonathan Aspirot 

Injured: Matthew Poitras (upper body)

Penguins projected lineup   

Tommy Novak -- Sidney Crosby -- Rickard Rakell 

Egor Chinakhov -- Ben Kindel -- Evgeni Malkin 

Ville Koivunen -- Hendrix Lapierre -- Justin Brazeau 

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Nick Robertson 

Samuel Girard -- Erik Karlsson 

Spencer Stastney -- Kaedan Korczak 

Declan Carlile -- Kris Letang   

Arturs Silovs 

Sergei Murashov 

Scratched: Jake Livanavage, Ilya Solovyov, Andrei Kuzmenko 

Injured: Ryan Graves (knee), Trevor van Riemsdyk (lower body), Bryan Rust (lower body), Elmer Soderblom (upper body) 

Status report 

Poitras, a forward, practiced Wednesday but could be out after sustaining a broken nose on an elbow to the face from Vegas Golden Knights forward Braeden Bowman in a 3-2 shootout win Monday. Kuraly would replace him at center on the fourth line. ... Malkin is expected to return from missing a 3-2 loss to the Golden Knights on Tuesday because of a lower-body injury.

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