Bruins at Penguins projected lineups

BRUINS (11-4-1) PENGUINS (5-8-2)
7 p.m. ET; SN-PIT, NESN, SNO, SNE, TVAS
Bruins projected lineup
JJ Peterka -- Pavel Zacha -- David Pastrnak
Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- Morgan Geekie
Casey Mittelstadt -- Elias Lindholm -- James Hagens
Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Hampus Lindholm -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- William Borgen
Frederic Brunet -- Mason Lohrei
Jeremy Swayman
Michael DiPietro
Scratched: Connor Clifton, Jonathan Aspirot
Injured: Matthew Poitras (upper body)
Penguins projected lineup
Tommy Novak -- Sidney Crosby -- Rickard Rakell
Egor Chinakhov -- Ben Kindel -- Evgeni Malkin
Ville Koivunen -- Hendrix Lapierre -- Justin Brazeau
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Nick Robertson
Samuel Girard -- Erik Karlsson
Spencer Stastney -- Kaedan Korczak
Declan Carlile -- Kris Letang
Arturs Silovs
Sergei Murashov
Scratched: Jake Livanavage, Ilya Solovyov, Andrei Kuzmenko
Injured: Ryan Graves (knee), Trevor van Riemsdyk (lower body), Bryan Rust (lower body), Elmer Soderblom (upper body)
Status report
Poitras, a forward, practiced Wednesday but could be out after sustaining a broken nose on an elbow to the face from Vegas Golden Knights forward Braeden Bowman in a 3-2 shootout win Monday. Kuraly would replace him at center on the fourth line. ... Malkin is expected to return from missing a 3-2 loss to the Golden Knights on Tuesday because of a lower-body injury.