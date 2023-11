Bruins at Rangers

BRUINS (14-2-3) at RANGERS (14-3-1)

1 p.m. ET; NHLN, NESN, MSG, SN

Bruins projected lineup

Brad Marchand -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

James van Riemsdyk -- Charlie Coyle -- Trent Frederic

Jake DeBrusk -- Matthew Poitras -- Morgan Geekie

Danton Heinen -- John Beecher -- Oskar Steen

Matt Grzelcyk -- Charlie McAvoy

Hampus Lindholm -- Brandon Carlo

Derek Forbort -- Kevin Shattenkirk

Linus Ullmark

Jeremy Swayman

Scratched: Jakub Lauko, Ian Mitchell, Patrick Brown, Mason Lohrei

Injured: None

Rangers projected lineup

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Blake Wheeler

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- Nick Bonino -- Kaapo Kakko

Jimmy Vesey -- Barclay Goodrow -- Tyler Pitlick

K'Andre Miller -- Jacob Trouba

Ryan Lindgren -- Erik Gustafsson

Zac Jones -- Braden Schneider

Jonathan Quick

Igor Shesterkin

Scratched: Connor Mackey

Injured: Filip Chytil (upper body), Adam Fox (lower body)

Status report

Grzelcyk is expected to return for Boston after missing 10 games with an upper-body injury. A corresponding roster move will need to be made in order for him to be activated. … Van Riemsdyk is expected to return to the lineup after sitting out Friday for load management. … Quick is expected to start for New York after Shesterkin made 36 saves in a 3-1 win against the Philadelphia Flyers on Friday.