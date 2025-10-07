NHL announces 2025-26 Opening Day rosters

NEW YORK -- Following are NHL club rosters, as of 11:15 a.m., Eastern time today. The 2025-26 regular season begins today with three games, covered by a tripleheader on ESPN, Sportsnet and TVA Sports.

Anaheim Ducks

Leo Carlsson, Sam Colangelo, Lukas Dostal, Cutter Gauthier, Mikael Granlund, Radko Gudas, Drew Helleson, Ville Husso, Ross Johnston, Alex Killorn, Chris Kreider, Jackson LaCombe, Mason McTavish, Pavel Mintyukov, Petr Mrazek, Nikita Nesterenko, Ryan Poehling, Beckett Sennecke, Ryan Strome, Troy Terry, Jacob Trouba, Frank Vatrano, Olen Zellweger.

Injured and/or Non-Roster: Jansen Harkins, Coulson Pitre.

Boston Bruins

Viktor Arvidsson, John Beecher, Michael Eyssimont, Morgan Geekie, Jordan Harris, Tanner Jeannot, Henri Jokiharju, Mark Kastelic, Marat Khusnutdinov, Joonas Korpisalo, Sean Kuraly, Elias Lindholm, Hampus Lindholm, Mason Lohrei, Charlie McAvoy, Fraser Minten, Casey Mittelstadt, David Pastrnak, Andrew Peeke, Jeremy Swayman, Jeffrey Viel, Pavel Zacha, Nikita Zadorov.

Injured and/or Non-Roster: None.

Buffalo Sabres

Zach Benson, Jacob Bryson, Bowen Byram, Rasmus Dahlin, Justin Danforth, Josh Doan, Colten Ellis, Mason Geertsen, Alexandar Georgiev, Ryan Johnson, Tyson Kozak, Peyton Krebs, Jiri Kulich, Alex Lyon, Beck Malenstyn, Ryan McLeod, Josh Norris, Jack Quinn, Mattias Samuelsson, Tage Thompson, Conor Timmins, Alex Tuch, Jason Zucker.

Injured and/or Non-Roster: Jordan Greenway, Michael Kesselring, Ukko-Pekka Luukkonen, Carson Meyer, Noah Ostlund, Owen Power.

Calgary Flames

Rasmus Andersson, Mikael Backlund, Kevin Bahl, Jake Bean, Blake Coleman, Devin Cooley, Matt Coronato, Joel Farabee, Morgan Frost, Matvei Gridin, Joel Hanley, Samuel Honzek, Nazem Kadri, Justin Kirkland, Adam Klapka, Ryan Lomberg, Daniil Miromanov, Brayden Pachal, Zayne Parekh, Yegor Sharangovich, Mackenzie Weegar, Dustin Wolf, Connor Zary.

Injured and/or Non-Roster: Jonathan Huberdeau, Martin Pospisil.

Carolina Hurricanes

Sebastian Aho, Frederik Andersen, Jackson Blake, Brandon Bussi, William Carrier, Jalen Chatfield, Nikolaj Ehlers, Shayne Gostisbehere, Taylor Hall, Mark Jankowski, Seth Jarvis, Pyotr Kochetkov, Jesperi Kotkaniemi, Jordan Martinook, K'Andre Miller, Alexander Nikishin, Mike Reilly, Eric Robinson, Jaccob Slavin, Jordan Staal, Logan Stankoven, Andrei Svechnikov, Sean Walker.

Injured and/or Non-Roster: Juha Jaaska.

Chicago Blackhawks

Connor Bedard, Tyler Bertuzzi, Andre Burakovsky, Louis Crevier, Colton Dach, Ethan Del Mastro, Jason Dickinson, Ryan Donato, Nick Foligno, Ryan Greene, Matt Grzelcyk, Wyatt Kaiser, Spencer Knight, Sam Lafferty, Artyom Levshunov, Ilya Mikheyev, Connor Murphy, Frank Nazar, Lukas Reichel, Sam Rinzel, Arvid Soderblom, Teuvo Teravainen, Alex Vlasic.

Injured and/or Non-Roster: Joey Anderson, Laurent Brossoit, Landon Slaggert, Shea Weber.

Colorado Avalanche

Jack Ahcan, Zakhar Bardakov, Mackenzie Blackwood, Gavin Brindley, Brent Burns, Ross Colton, Jack Drury, Samuel Girard, Parker Kelly, Joel Kiviranta, Gabriel Landeskog, Artturi Lehkonen, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Sam Malinski, Josh Manson, Trent Miner, Martin Necas, Brock Nelson, Valeri Nichushkin, Victor Olofsson, Devon Toews, Scott Wedgewood.

Injured and/or Non-Roster: Ronnie Attard, Sean Behrens, Jacob MacDonald, Logan O'Connor, Nikita Prishchepov, Ilya Solovyov.

Columbus Blue Jackets

Zach Aston-Reese, Yegor Chinakhov, Jake Christiansen, Charlie Coyle, Dante Fabbro, Adam Fantilli, Jet Greaves, Erik Gudbranson, Boone Jenner, Kent Johnson, Isac Lundestrom, Kirill Marchenko, Denton Mateychuk, Elvis Merzlikins, Sean Monahan, Mathieu Olivier, Ivan Provorov, Damon Severson, Cole Sillinger, Dmitri Voronkov, Zach Werenski, Miles Wood.

Injured and/or Non-Roster: Jordan Dumais, Luca Marrelli.

Dallas Stars

Nathan Bastian, Colin Blackwell, Mavrik Bourque, Casey DeSmith, Matt Duchene, Radek Faksa, Thomas Harley, Miro Heiskanen, Roope Hintz, Wyatt Johnston, Esa Lindell, Nils Lundkvist, Ilya Lyubushkin, Jake Oettinger, Alexander Petrovic, Mikko Rantanen, Jason Robertson, Harrison Scott, Tyler Seguin, Sam Steel, Trey Taylor.

Injured and/or Non-Roster: Oskar Back, Jamie Benn, Luke Krys, Kyle McDonald, Chase Wheatcroft.

Detroit Red Wings

Mason Appleton, Jonatan Berggren, Jacob Bernard-Docker, Michael Brandsegg-Nygard, Ben Chiarot, J.T. Compher, Andrew Copp, Alex DeBrincat, Simon Edvinsson, Emmitt Finnie, John Gibson, Erik Gustafsson, Travis Hamonic, Albert Johansson, Patrick Kane, Marco Kasper, Dylan Larkin, Michael Rasmussen, Lucas Raymond, Axel Sandin-Pellikka, Moritz Seider, Elmer Soderblom, Cam Talbot.

Injured and/or Non-Roster: Shai Buium, Nate Danielson, James van Riemsdyk.

Edmonton Oilers

Evan Bouchard, Leon Draisaitl, Mattias Ekholm, Ty Emberson, Trent Frederic, James Hamblin, Adam Henrique, Kasperi Kapanen, Brett Kulak, Curtis Lazar, Andrew Mangiapane, Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins, Darnell Nurse, Noah Philp, Calvin Pickard, Vasily Podkolzin, Alec Regula, Matt Savoie, Stuart Skinner, Troy Stecher, Jake Walman.

Injured and/or Non-Roster: Damien Carfagna, Zach Hyman, Mattias Janmark.

Florida Panthers

Uvis Balinskis, Sam Bennett, Sergei Bobrovsky, Jesper Boqvist, Aaron Ekblad, Gustav Forsling, Jonah Gadjovich, A.J. Greer, Seth Jones, Dmitry Kulikov, Luke Kunin, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Brad Marchand, Niko Mikkola, Jeff Petry, Sam Reinhart, Evan Rodrigues, Mackie Samoskevich, Cole Schwindt, Daniil Tarasov, Carter Verhaeghe.

Injured and/or Non-Roster: Aleksander Barkov, Noah Gregor, Tomas Nosek, Matthew Tkachuk.

Los Angeles Kings

Mikey Anderson, Joel Armia, Quinton Byfield, Cody Ceci, Brandt Clarke, Phillip Danault, Drew Doughty, Brian Dumoulin, Joel Edmundson, Kevin Fiala, Warren Foegele, Anton Forsberg, Samuel Helenius, Adrian Kempe, Anze Kopitar, Darcy Kuemper, Andrei Kuzmenko, Alex Laferriere, Jeff Malott, Trevor Moore, Jacob Moverare, Alex Turcotte.

Injured and/or Non-Roster: Angus Booth, Kyle Burroughs, Corey Perry.

Minnesota Wild

Zach Bogosian, Matt Boldy, Jonas Brodin, Zeev Buium, Joel Eriksson Ek, Brock Faber, Marcus Foligno, Filip Gustavsson, Hunter Haight, Ryan Hartman, Vinnie Hinostroza, Daemon Hunt, David Jiricek, Marcus Johansson, Kirill Kaprizov, Jacob Middleton, Liam Ohgren, Marco Rossi, Jared Spurgeon, Vladimir Tarasenko, Yakov Trenin, Jesper Wallstedt, Danila Yurov.

Injured and/or Non-Roster: Cameron Butler, Stevie Leskovar, Michael Milne, Nico Sturm, Mats Zuccarello.

Montreal Canadiens

Josh Anderson, Zack Bolduc, Alexandre Carrier, Cole Caufield, Kirby Dach, Ivan Demidov, Jakub Dobes, Noah Dobson, Jake Evans, Brendan Gallagher, Kaiden Guhle, Lane Hutson, Oliver Kapanen, Patrik Laine, Mike Matheson, Samuel Montembeault, Alex Newhook, Juraj Slafkovsky, Jayden Struble, Nick Suzuki, Joe Veleno, Arber Xhekaj.

Injured and/or Non-Roster: Gannon Laroque, David Reinbacher, William Trudeau.

Nashville Predators

Justus Annunen, Justin Barron, Nick Blankenburg, Michael Bunting, Filip Forsberg, Erik Haula, Roman Josi, Tyson Jost, Joakim Kemell, Jonathan Marchessault, Brady Martin, Michael McCarron, Ryan O'Reilly, Nick Perbix, Juuse Saros, Brady Skjei, Cole Smith, Steven Stamkos, Spencer Stastney, Fedor Svechkov, Ozzy Wiesblatt, Adam Wilsby.

Injured and/or Non-Roster: Luke Evangelista, Nicolas Hague, Matthew Wood.

New Jersey Devils

Jake Allen, Jesper Bratt, Connor Brown, Dennis Cholowski, Paul Cotter, Evgenii Dadonov, Brenden Dillon, Cody Glass, Arseny Gritsyuk, Lenni Hameenaho, Dougie Hamilton, Nico Hischier, Jack Hughes, Luke Hughes, Shane Lachance, Juho Lammikko, Jacob Markstrom, Timo Meier, Dawson Mercer, Simon Nemec, Ondrej Palat, Brett Pesce, Jonas Siegenthaler.

Injured and/or Non-Roster: Seamus Casey, Johnathan Kovacevic, Marc McLaughlin, Stefan Noesen.

New York Islanders

Mathew Barzal, Adam Boqvist, Casey Cizikas, Tony DeAngelo, Jonathan Drouin, Anthony Duclair, Marc Gatcomb, Emil Heineman, Simon Holmstrom, Bo Horvat, Anders Lee, Kyle MacLean, Scott Mayfield, Jean-Gabriel Pageau, Kyle Palmieri, Adam Pelech, Ryan Pulock, David Rittich, Alexander Romanov, Matthew Schaefer, Max Shabanov, Ilya Sorokin, Maxim Tsyplakov.

Injured and/or Non-Roster: Ethan Bear, Pierre Engvall, Daylan Kuefler, Jesse Nurmi, Calum Ritchie, Semyon Varlamov.

New York Rangers

Will Borgen, Jonny Brodzinski, Sam Carrick, Will Cuylle, Adam Edstrom, Adam Fox, Vladislav Gavrikov, Noah Laba, Alexis Lafreniere, J.T. Miller, Artemi Panarin, Juuso Parssinen, Jonathan Quick, Taylor Raddysh, Matt Rempe, Matthew Robertson, Braden Schneider, Igor Shesterkin, Carson Soucy, Vincent Trocheck, Urho Vaakanainen, Mika Zibanejad.

Injured and/or Non-Roster: Brandon Scanlin, Conor Sheary.

Ottawa Senators

Michael Amadio, Thomas Chabot, Nick Cousins, Dylan Cozens, Lars Eller, Claude Giroux, Ridly Greig, Nick Jensen, Olle Lycksell, Kurtis MacDermid, Nikolas Matinpalo, Leevi Merilainen, David Perron, Shane Pinto, Jake Sanderson, Donovan Sebrango, Jordan Spence, Tim Stutzle, Brady Tkachuk, Linus Ullmark, Fabian Zetterlund, Artem Zub.

Injured and/or Non-Roster: Drake Batherson, Tyler Kleven.

Philadelphia Flyers

Rodrigo Abols, Bobby Brink, Noah Cates, Sean Couturier, Nicolas Deslauriers, Jamie Drysdale, Christian Dvorak, Samuel Ersson, Tyson Foerster, Dennis Gilbert, Adam Ginning, Nikita Grebenkin, Garnet Hathaway, Noah Juulsen, Travis Konecny, Jett Luchanko, Matvei Michkov, Travis Sanheim, Nick Seeler, Owen Tippett, Dan Vladar, Egor Zamula, Trevor Zegras.

Injured and/or Non-Roster: Oliver Bonk, Rasmus Ristolainen, Ethan Samson, Cam York.

Pittsburgh Penguins

Noel Acciari, Justin Brazeau, Harrison Brunicke, Connor Clifton, Sidney Crosby, Connor Dewar, Mathew Dumba, Filip Hallander, Tristan Jarry, Caleb Jones, Erik Karlsson, Ben Kindel, Ville Koivunen, Kris Letang, Blake Lizotte, Evgeni Malkin, Anthony Mantha, Tommy Novak, Rickard Rakell, Ryan Shea, Arturs Silovs, Philip Tomasino, Parker Wotherspoon.

Injured and/or Non-Roster: Joel Blomqvist, Kevin Hayes, Tanner Howe, Rutger McGroarty, Bryan Rust, John St. Ivany.

San Jose Sharks

Yaroslav Askarov, Macklin Celebrini, Ty Dellandrea, Vincent Desharnais, Sam Dickinson, William Eklund, Mario Ferraro, Adam Gaudette, Barclay Goodrow, Collin Graf, John Klingberg, Philipp Kurashev, Nick Leddy, Timothy Liljegren, Michael Misa, Shakir Mukhamadullin, Alex Nedeljkovic, Dmitry Orlov, Ryan Reaves, Jeff Skinner, Will Smith, Tyler Toffoli, Alexander Wennberg.

Injured and/or Non-Roster: Egor Afanasyev, Lucas Carlsson, Logan Couture, Ryan Ellis, Carey Price, Jack Thompson.

Seattle Kraken

Matty Beniers, Berkly Catton, Joey Daccord, Vince Dunn, Jordan Eberle, Cale Fleury, Frederick Gaudreau, Philipp Grubauer, Tye Kartye, Adam Larsson, Ryan Lindgren, Joshua Mahura, Mason Marchment, Jared McCann, Brandon Montour, Matt Murray, Jani Nyman, Jamie Oleksiak, Jaden Schwartz, Chandler Stephenson, Eeli Tolvanen, Ryan Winterton, Shane Wright.

Injured and/or Non-Roster: Ryker Evans, Kaapo Kakko, Max McCormick, Lleyton Roed.

St. Louis Blues

Jordan Binnington, Nick Bjugstad, Philip Broberg, Pavel Buchnevich, Justin Faulk, Cam Fowler, Joel Hofer, Dylan Holloway, Mathieu Joseph, Matthew Kessel, Jordan Kyrou, Logan Mailloux, Jake Neighbours, Colton Parayko, Brayden Schenn, Jimmy Snuggerud, Oskar Sundqvist, Pius Suter, Alexandre Texier, Robert Thomas, Alexey Toropchenko, Tyler Tucker, Nathan Walker.

Injured and/or Non-Roster: Zach Dean, Torey Krug.

Tampa Bay Lightning

Oliver Bjorkstrand, Erik Cernak, Mitchell Chaffee, Anthony Cirelli, Pheonix Copley, Curtis Douglas, Jack Finley, Conor Geekie, Zemgus Girgensons, Gage Goncalves, Yanni Gourde, Jake Guentzel, Brandon Hagel, Victor Hedman, Pontus Holmberg, Jonas Johansson, Nikita Kucherov, Emil Lilleberg, Ryan McDonagh, J.J. Moser, Brayden Point, Darren Raddysh, Andrey Vasilevskiy.

Injured and/or Non-Roster: Niko Huuhtanen, Nick Paul.

Toronto Maple Leafs

Simon Benoit, Sammy Blais, Brandon Carlo, Max Domi, Oliver Ekman-Larsson, Calle Jarnkrok, Dakota Joshua, Matthew Knies, Steven Lorentz, Matias Maccelli, Auston Matthews, Jake McCabe, Bobby McMann, Philippe Myers, William Nylander, Cayden Primeau, Jacob Quillan, Morgan Rielly, Nicholas Robertson, Nicolas Roy, Anthony Stolarz, Chris Tanev, John Tavares.

Injured and/or Non-Roster: Scott Laughton, Marshall Rifai, Joseph Woll.

Utah Mammoth

Andrew Agozzino, Michael Carcone, Ian Cole, Logan Cooley, Lawson Crouse, Nick DeSimone, Sean Durzi, Dylan Guenther, Barrett Hayton, Clayton Keller, Olli Maatta, John Marino, Jack McBain, J-J Peterka, Nick Schmaltz, Nate Schmidt, Mikhail Sergachev, Dmitri Simashev, Kevin Stenlund, Brandon Tanev, Vitek Vanecek, Karel Vejmelka, Kailer Yamamoto.

Injured and/or Non-Roster: Terrell Goldsmith, Alexander Kerfoot, Liam O'Brien, Anson Thornton, Juuso Valimaki.

Vancouver Canucks

Arshdeep Bains, Teddy Blueger, Brock Boeser, Filip Chytil, Braeden Cootes, Jake DeBrusk, Thatcher Demko, Derek Forbort, Conor Garland, Filip Hronek, Quinn Hughes, Pierre-Olivier Joseph, Evander Kane, Linus Karlsson, Kevin Lankinen, Jonathan Lekkerimaki, Tyler Myers, Drew O'Connor, Elias Pettersson, Elias Pettersson, Marcus Pettersson, Aatu Raty, Kiefer Sherwood.

Injured and/or Non-Roster: Guillaume Brisebois, Nils Hoglander, Jett Woo.

Vegas Golden Knights

Ivan Barbashev, Jeremy Davies, Pavel Dorofeyev, Jack Eichel, Noah Hanifin, Tomas Hertl, Adin Hill, Brett Howden, Ben Hutton, William Karlsson, Keegan Kolesar, Kaedan Korczak, Jeremy Lauzon, Mitch Marner, Brayden McNabb, Cole Reinhardt, Brandon Saad, Akira Schmid, Colton Sissons, Reilly Smith, Mark Stone, Shea Theodore, Zach Whitecloud.

Injured and/or Non-Roster: Trevor Connelly, Jakub Demek, Jordan Gustafson, Alex Pietrangelo.

Washington Capitals

Anthony Beauvillier, John Carlson, Declan Chisholm, Jakob Chychrun, Nic Dowd, Pierre-Luc Dubois, Brandon Duhaime, Martin Fehervary, Vincent Iorio, Hendrix Lapierre, Ryan Leonard, Charlie Lindgren, Connor McMichael, Sonny Milano, Alex Ovechkin, Aliaksei Protas, Matt Roy, Rasmus Sandin, Justin Sourdif, Dylan Strome, Logan Thompson, Trevor van Riemsdyk, Tom Wilson.

Injured and/or Non-Roster: Zac Funk, Dylan McIlrath.

Winnipeg Jets

Morgan Barron, Nikita Chibrikov, Eric Comrie, Kyle Connor, Dylan DeMelo, Haydn Fleury, Parker Ford, David Gustafsson, Connor Hellebuyck, Alex Iafallo, Cole Koepke, Brad Lambert, Colin Miller, Josh Morrissey, Vladislav Namestnikov, Nino Niederreiter, Gustav Nyquist, Tanner Pearson, Neal Pionk, Mark Scheifele, Luke Schenn, Logan Stanley, Gabriel Vilardi.

Injured and/or Non-Roster: Adam Lowry, Cole Perfetti, Dylan Samberg, Jonathan Toews.