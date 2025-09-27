Fairbanks-TV-broadcast

Fairbanks

10/09/2025 | 06:30PM
vs Anaheim Ducks
KFXF

10/11/2025 | 06:30PM
vs Vegas Golden Knights
KFXF

10/14/2025 | 03:30PM
at Montreal Canadiens
KFXF

10/16/2025 | 03:30PM
at Ottawa Senators
KFXF

10/18/2026 | 03:30PM
at Toronto Maple Leafs
KFXF

10/20/2025 | 03:30PM
at Philadelphia Flyers
KFXF

10/21/2025| 03:30PM
at Washington Capitals
KFXF

10/23/2025 | 04:30PM
at Winnipeg Jets
KFXF

10/25/2025 | 06:30PM
at Edmonton Oilers
KFXF

10/28/2025 | 07:00PM
at Montreal Canadiens
KFXF

11/01/2025 | 06:30PM
vs New York Rangers
KFXF

11/03/2025 | 06:30PM
vs Chicago Blackhawks
KFXF

11/05/2025 | 06:30PM
vs San Jose Sharks
KFXF

11/08/2025 | 03:30PM
at St. Louis Blues
KFXF

11/09/2025 | 03:30PM
at Dallas Stars
KFXF

11/11/2025 | 06:30PM
vs Columbus Blue Jackets
KFXF

11/13/2025 | 06:30PM
vs Winnipeg Jets
KFXF

11/15/2025 | 06:30PM
vs San Jose Sharks
KFXF

11/18/2025 | 03:30PM
at Detroit Red Wings
KFXF

11/20/2025 | 04:30PM
at Chicago Blackhawks
KFXF

11/22/2025 | 03:30PM
at Pittsburgh Penguins
KFXF

11/23/2025 | 01:30PM
at New York Islanders
KFXF

11/26/2026 | 06:30PM
vs Dallas Stars
KFXF

11/29/2026 | 12:30PM
vs Edmonton Oilers
KFXF

12/04/2025 | 05:30PM
at Edmonton Oilers
KFXF

12/06/2025 | 06:30PM
vs Detroit Red Wings
KFXF

12/08/2025 | 06:30PM
Vs Minnesota Wild
KFXF

12/10/2025 | 06:30PM
vs Los Angeles Kings
TNT

12/12/2025 | 05:30PM
at Utah Mammoth
KFXF

12/14/2025 | 04:30PM
vs Buffalo Sabres
KFXF

12/16/2025 | 06:30PM
vs Colorado Avalanche
TNT

12/18/2025 | 05:30PM
at Calgary Flames
KFXF

12/20/2025 | 06:30PM
at San Jose Sharks
KFXF

12/22/2025 | 06:30PM
at Anaheim Ducks
KFXF

12/23/2025 | 06:30PM
at Los Angeles Kings
KFXF

12/28/2025 | 04:30PM
vs Philadelphia Flyers
KFXF

12/29/2025 | 06:30PM
vs Vancouver Canucks
KFXF

01/01/2026 | 06:30PM
vs Nashville Predators
KFXF

01/02/206 | 07:00PM
at Vancouver Canucks
KFXF

01/05/2025 | 06:00PM
at Calgary Flames
KFXF

01/06/2026 | 06:30PM
at Boston Bruins
KFXF

01/08/2026 | 06:30PM
vs Minnesota Wild
KFXF

01/10/2026 | 03:30PM
at Carolina Hurricane
KFXF

01/12/2026 | 03:30PM
at New York Rangers
KFXF

01/14/2026 | 03:30PM
at New Jersey Devils
KFXF

01/15/2026 | 03:30PM
at Boston Bruins
KFXF

01/17/2026 | 01:30PM
at Utah Mammoth
KFXF

01/19/2026 | 01:30PM
at Pittsburgh Penguins
KFXF

01/21/2026 | 06:00PM
at New York Islanders
KFXF

01/23/2026 | 06:30PM
vs Anaheim Ducks
KFXF

01/25/2026 | 12:30PM
vs New Jersey Devils
KFXF

01/27/2026 | 06:30PM
vs Washington Capitals
KFXF

01/29/2026 | 06:30PM
vs Toronto Maple Leafs
KFXF

01/31/2026 | 06:30PM
at Vegas Golden Knights
KFXF

02/03/2026 | 06:30PM
at Anaheim Ducks
TNT

02/04/2026 | 06:30PM
at Los Angeles Kings
KFXF

02/25/2026 | 04:30PM
at Dallas Stars
KFXF

02/26/2026 | 04:30PM
at St. Louis Blues
KFXF

02/28/2026 | 06:30PM
vs Vancouver Canucks
KFXF

03/02/2026 | 06:30PM
vs Carolina Hurricanes
KFXF

03/04/2026 | 06:30PM
vs St. Louis Blues
ESPN+

03/07/2026 | 06:30PM
Ottawa Senators
KFXF

03/10/2026 | 06:30PM
vs Nashville Predators
KFXF

03/12/2026 | 06:30PM
vs Colorado Avalanche
KFXF

03/14/2026 | 06:30PM
at Vancouver Canucks
KFXF

03/15/2026 | 04:30PM
vs Florida Panthers
KFXF

03/17/2026 | 06:30PM
vs Tampa Bay Lightning
TNT

03/19/2026 | 04:30PM
at Nashville Predators
KFXF

03/21/2026 | 01:30PM
at Columbus Blue Jackets
KFXF

03/24/2026 | 03:30PM
at Florida Panthers
KFXF

03/26/2026 | 03:30PM
at Tampa Bay Lightning
KFXF

03/28/2026 | 02:00PM
at Buffalo Sabres
KFXF

03/31/2026 | 05:30PM
at Edmonton Oilers
KFXF

04/02/2026 | 06:30PM
vs Utah Mammoth
ESPN+

04/04/2026 | 06:30PM
vs Chicago Blackhawks
KFXF

04/06/2026 | 04:00PM
at Winnipeg Jets
KFXF

04/07/2026 | 04:30PM
at Minnesota Wild
KFXF

04/09/2026 | 06:30PM
vs Vegas Golden Knights
KFXF

04/11/2026 | 03:30PM
vs Calgary Flames
KFXF

04/13/2026 | 06:00PM
vs Los Angeles Kings
ESPN

04/15/2026 | 06:30PM
at Vegas Golden Knights
KFXF

04/16/2026 | 07:00PM
at Colorado Avalanche
ESPN

News Feed

Nyman Scores Again As Kraken Youth Vie For Spots 

Positive First Impressions Times Two

Kraken at Canucks | 7:00 p.m.

Breaking Out Some Critical Kraken Detail

Blending Confidence with Proud Heritage

Lots of Standouts in Kraken Road Win

Kraken at Oilers | 6:00 p.m.

Net Result: Grubauer, Murray Similar in Net

Kraken at Flames | 6:00 p.m.

By the Numbers: Ryan Lindgren

Nyman Makes Opening Argument For NHL Promotion

Canucks at Kraken | 5:00 p.m.

Let’s Go to Videotape: How KHN Won Emmy 

Forging A Kraken Identity Of Ongoing Improvement

Mason Marchment Recasts Vision For Self And Kraken

Teaching Life Skills Through Hockey

Hips to the Trip: Murray Feels Best in 10 Years

Long Summer, Longer Season