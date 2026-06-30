Isles Day-to-Day: Islanders Development Camp Day 2

New York Islanders Development Camp is underway and is in its second day, as Isles prospects hit the ice at Northwell Health Ice Center on Tuesday.
See below for attendance and check back for news.
White Group
Forwards
54 Kamil Bednarik
55 Cam Berg
93 Bobby Cowan
57 Cole Eiserman
98 Ryan Franks
95 Justin Kerr
89 Jacob Kvasnicka
94 Artyom Matyuk
72 Jesse Nurmi
76 Daniil Prokhorov
Defensemen
37 Kashawn Aitcheson
90 Lincoln Kuehne
80 Sam Laurila
84 Henry Nelson
39 Calle Odelius
46 Zach Schulz
47 Xavier Veilleux
Goaltenders
50 Sam Hillebrandt
79 Burke Hood