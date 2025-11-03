Islanders Prospect Report: Nov. 3, 2025

It marked Finley’s sixth multi-goal game of his colligate career. The junior is riding a five-game point streak with seven points (4G, 3A) over that span.
STATS
CHL
Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 16GP, 11G, 6A, 17P, 27PIM
Luca Romano (Kitchener) OHL | 14GP, 6G, 5A, 11P, 0PIM
Burke Hood (Vancouver) WHL | 12GP, 7-4-0, 3.67 GAA, .877 SV%, 0 SO
Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 16GP, 8G, 13A, 21P, 8PIM
Tomas Poletin (Kelowna) WHL | 11GP, 8G, 4A, 12P, 10PIM
KHL
Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 11GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 2GP, 0G, 0A, 0P, 4PIM
Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moscow (MHL) | 3GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 9GP, 5-3-0, 2.38 GAA, .916 SV%, 0SO
Sweden
Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 16GP, 0G, 8A, 8P, 6PIM
Marcus Gidlof | Leksands IF (SHL) | 8GP, 3-5-0, 2.90 GAA, .888 SV%, 0SO
Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 7GP, 1G, 1A, 2P, 6PIM
NCAA
Sam Laurila | North Dakota (NCHC) | 6GP, 0G, 2A, 2P, 4PIM
Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 8GP, 5G, 4A, 9P, 2PIM
Zachary Schulz | Wisconsin (Big Ten) | 4GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM
Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 8GP, 3G, 3A, 6P, 8PIM
Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 7GP, 0G, 0A, 0P, 6PIM
Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 7GP, 6G, 2A, 8P, 0PIM
Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) | 9GP, 2G, 3A, 5P, 4PIM
Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 2GP, 1G, 0A, 1P, 0PIM