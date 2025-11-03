Islanders Prospect Report: Nov. 3, 2025

Aitcheson buries back-to-back OT winners, Veilleux scores his first NCAA goal and more in this week’s prospect report

2526_ProspectReport_1920x1080
By Rachel Luscher
NewYorkIslanders.com

Welcome to the Islanders Prospect Report, a weekly roundup of the Islanders' junior, collegiate and European prospects. Visit our In the System page for more prospect content.

AITCHESON’S FOUR-GOAL WEEK

Kashawn Aitcheson played the hero for the Barrie Colts last week, recording back-to-back overtime winners as part of a four-goal week.

The 17th-overall pick buried the OT winner 30 seconds into the extra frame to secure a 5-4 victory for the Colts against the Brantford Bulldogs on Wednesday. He came up big again the next night, going hard to the net and scoring a greasy goal in a 3-2 OT win over the Sarnia Sting on Thursday.

Aitcheson continued his hot hand with a two-goal game in a 4-2 win over the Erie Otters on Friday, lighting the lamp both times on the power play. The 19-year-old defenseman has five goals in his last four games, which has boosted him to the top of the Colts leaderboard with 11 goals on the season, which leads all defensemen in the OHL.

VEILLEUX NETS FIRST NCAA GOAL

Xavier Veilleux scored his first NCAA goal for Cornell on Saturday in a 3-1 win against UMass.

The 19-year-old defenseman potted a power-play goal in his second colligate game, unleashing a one-timer from the high slot midway through the third period.

The Islanders’ 2024 sixth-round pick (179th overall) made the jump to NCAA hockey after two seasons for the Muskegon Lumberjacks of the USHL. He’s coming off a season where he recorded 41 points (8G, 33A) in 61 games and a +24 rating. Veilleux won the Clark Cup with the Lumberjacks, where he contributed eight points (3G, 5A) in 14 postseason games.

FINLEY’S TWO GOAL GAME

Quinn Finley powered Wisconsin with two goals in a 4-0 win over Minnesota on Saturday.

The Islanders’ 2022 third-round pick (78th overall) netted his fourth of the season, collecting the puck in the slot and whipping it past the Minnesota goaltender to open the scoring, which held as the game-winner. His second of the night came on the power play where he ripped a snipe from the right circle to take a 2-0 lead in the eventual 4-0 win.

It marked Finley’s sixth multi-goal game of his colligate career. The junior is riding a five-game point streak with seven points (4G, 3A) over that span.

STATS

CHL

Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 16GP, 11G, 6A, 17P, 27PIM

Luca Romano (Kitchener) OHL | 14GP, 6G, 5A, 11P, 0PIM

Burke Hood (Vancouver) WHL | 12GP, 7-4-0, 3.67 GAA, .877 SV%, 0 SO

Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 16GP, 8G, 13A, 21P, 8PIM

Tomas Poletin (Kelowna) WHL | 11GP, 8G, 4A, 12P, 10PIM

KHL

Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 11GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM

Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 2GP, 0G, 0A, 0P, 4PIM

Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moscow (MHL) | 3GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM

Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 9GP, 5-3-0, 2.38 GAA, .916 SV%, 0SO

Sweden

Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 16GP, 0G, 8A, 8P, 6PIM

Marcus Gidlof | Leksands IF (SHL) | 8GP, 3-5-0, 2.90 GAA, .888 SV%, 0SO

Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 7GP, 1G, 1A, 2P, 6PIM

NCAA

Sam Laurila | North Dakota (NCHC) | 6GP, 0G, 2A, 2P, 4PIM

Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 8GP, 5G, 4A, 9P, 2PIM

Zachary Schulz | Wisconsin (Big Ten) | 4GP, 0G, 0A, 0P, 0PIM

Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 8GP, 3G, 3A, 6P, 8PIM

Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 7GP, 0G, 0A, 0P, 6PIM

Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 7GP, 6G, 2A, 8P, 0PIM

Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) | 9GP, 2G, 3A, 5P, 4PIM

Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 2GP, 1G, 0A, 1P, 0PIM

