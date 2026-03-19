Projected Lineup: Wild vs. Blackhawks

SAINT PAUL, Minn. -- The Minnesota Wild meets the Blackhawks again, this time on the Wild's home ice at Grand Casino Arena in Saint Paul. The following lineup is a projection and is subject to change:
FORWARDS
97 Kirill Kaprizov - 22 Danila Yurov - 12 Matt Boldy
36 Mats Zuccarello - 38 Ryan Hartman - 91 Vladimir Tarasenko
90 Marcus Johansson - 47 Michael McCarron - 10 Bobby Brink
71 Nick Foligno - 78 Nico Sturm - 13 Yakov Trenin
DEFENSE
43 Quinn Hughes - 46 Jared Spurgeon
25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber
5 Jake Middleton - 24 Zach Bogosian
GOALTENDERS
32 Filip Gustavsson
30 Jesper Wallstedt
Info for Tonight's Game:
- When: Thursday, March 19th at 6:30 p.m. CT
- Where: Grand Casino Arena (Saint Paul, Minnesota)
- Stream: ESPN+/Hulu
- Listen: KFAN
