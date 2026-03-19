Projected Lineup: Wild vs. Blackhawks

By Zoe Fiedler
SAINT PAUL, Minn. -- The Minnesota Wild meets the Blackhawks again, this time on the Wild's home ice at Grand Casino Arena in Saint Paul. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

97 Kirill Kaprizov - 22 Danila Yurov - 12 Matt Boldy

36 Mats Zuccarello - 38 Ryan Hartman -  91 Vladimir Tarasenko 

90 Marcus Johansson - 47 Michael McCarron - 10 Bobby Brink

71 Nick Foligno - 78 Nico Sturm - 13 Yakov Trenin

DEFENSE

43 Quinn Hughes - 46 Jared Spurgeon

25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber

5 Jake Middleton - 24 Zach Bogosian

GOALTENDERS

32 Filip Gustavsson

30 Jesper Wallstedt

Info for Tonight's Game:

  • When: Thursday, March 19th at 6:30 p.m. CT
  • Where: Grand Casino Arena (Saint Paul, Minnesota)
  • Stream: ESPN+/Hulu
  • Listen: KFAN
  • Gamecenter: Wild vs. Blackhawks

