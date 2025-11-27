Jets at Hurricanes projected lineups

JETS (12-10-0) at HURRICANES (14-7-2)
5 p.m. ET; FDSNSO, TSN3
Jets projected lineup
Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi
Morgan Barron -- Jonathan Toews -- Gustav Nyquist
Nino Niederreiter -- Adam Lowry -- Alex Iafallo
Tanner Pearson -- Vladislav Namestnikov -- Cole Perfetti
Josh Morrissey -- Dylan DeMelo
Dylan Samberg -- Elias Salomonsson
Logan Stanley -- Colin Miller
Eric Comrie
Thomas Milic
Scratched: Cole Koepke, Luke Schenn
Injured: Haydn Fleury (concussion), Connor Hellebuyck (knee), Neal Pionk (lower body)
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
William Carrier -- Mark Jankowski -- Jordan Martinook
Taylor Hall -- Justin Robidas -- Eric Robinson
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield
Alexander Nikishin -- Joel Nystrom
Brandon Bussi
Frederik Andersen
Scratched: Mike Reilly
Injured: Jordan Staal (illness), Jaccob Slavin (lower body), Jesperi Kotkaniemi (lower body), Pyotr Kochetkov (undisclosed)