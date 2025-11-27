Jets at Hurricanes projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

JETS (12-10-0) at HURRICANES (14-7-2)

5 p.m. ET; FDSNSO, TSN3

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Morgan Barron -- Jonathan Toews -- Gustav Nyquist

Nino Niederreiter -- Adam Lowry -- Alex Iafallo

Tanner Pearson -- Vladislav Namestnikov -- Cole Perfetti

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Elias Salomonsson

Logan Stanley -- Colin Miller

Eric Comrie

Thomas Milic

Scratched: Cole Koepke, Luke Schenn

Injured: Haydn Fleury (concussion), Connor Hellebuyck (knee), Neal Pionk (lower body)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

William Carrier -- Mark Jankowski -- Jordan Martinook

Taylor Hall -- Justin Robidas -- Eric Robinson

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield

Alexander Nikishin -- Joel Nystrom

Brandon Bussi

Frederik Andersen

Scratched: Mike Reilly

Injured: Jordan Staal (illness), Jaccob Slavin (lower body), Jesperi Kotkaniemi (lower body), Pyotr Kochetkov (undisclosed)

