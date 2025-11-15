Jets at Flames projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

JETS (10-7-0) at FLAMES (5-12-2)

10 p.m. ET; CBC, SN, CITY

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Vladislav Namestnikov -- Jonathan Toews -- Cole Perfetti

Nino Niederreiter -- Adam Lowry -- Alex Iafallo

Tanner Pearson -- Parker Ford -- Gustav Nyquist

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Neal Pionk

Logan Stanley -- Luke Schenn

Connor Hellebuyck

Eric Comrie

Scratched: Brad Lambert, Nikita Chibrikov, Colin Miller

Injured: Morgan Barron (undisclosed), Cole Koepke (undisclosed), Haydn Fleury (upper body)

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Rory Kerins -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- Connor Zary -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar

Jake Bean -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Joel Hanley, Yegor Sharangovich

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body)

Status report

Schenn will return after being a healthy scratch for a 5-3 loss at the Seattle Kraken on Thursday; he will play in place of Miller, a defenseman. … The Flames, who held an optional morning skate Saturday, are expected to dress the same 18 skaters they used in a 2-0 win against the San Jose Sharks on Thursday.

