Jets at Flames projected lineups

JETS (10-7-0) at FLAMES (5-12-2)
10 p.m. ET; CBC, SN, CITY
Jets projected lineup
Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi
Vladislav Namestnikov -- Jonathan Toews -- Cole Perfetti
Nino Niederreiter -- Adam Lowry -- Alex Iafallo
Tanner Pearson -- Parker Ford -- Gustav Nyquist
Josh Morrissey -- Dylan DeMelo
Dylan Samberg -- Neal Pionk
Logan Stanley -- Luke Schenn
Connor Hellebuyck
Eric Comrie
Scratched: Brad Lambert, Nikita Chibrikov, Colin Miller
Injured: Morgan Barron (undisclosed), Cole Koepke (undisclosed), Haydn Fleury (upper body)
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Rory Kerins -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Samuel Honzek -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Ryan Lomberg -- Connor Zary -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar
Jake Bean -- Brayden Pachal
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Joel Hanley, Yegor Sharangovich
Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body)
Status report
Schenn will return after being a healthy scratch for a 5-3 loss at the Seattle Kraken on Thursday; he will play in place of Miller, a defenseman. … The Flames, who held an optional morning skate Saturday, are expected to dress the same 18 skaters they used in a 2-0 win against the San Jose Sharks on Thursday.