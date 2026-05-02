Stanley Cup Playoffs 2nd round predictions by NHL.com writers, editors

Amalie Benjamin, senior writer
First-round record: 3-4 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Montreal Canadiens
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Vegas Golden Knights
Brian Compton, managing editor
First-round record: 4-3 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Minnesota Wild
VGK vs. ANA: Anaheim Ducks
Nicholas J. Cotsonika, columnist
First-round record: 5-2 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Vegas Golden Knights
William Douglas, staff writer
First-round record: 6-1 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Philadelphia Flyers
BUF vs. TBL: Buffalo Sabres
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Anaheim Ducks
Tom Gulitti, senior writer
First-round record: 4-3 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Anaheim Ducks
Pete Jensen, senior director, fantasy
First-round record: 4-3 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Buffalo Sabres
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Vegas Golden Knights
Adam Kimelman, deputy managing editor
First-round record: 6-1 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Vegas Golden Knights
Mike G. Morreale, senior draft writer
First-round record: 5-2 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Minnesota Wild
VGK vs. ANA: Vegas Golden Knights
Tracey Myers, staff writer
First-round record: 3-4 (MTL over TBL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Buffalo Sabres
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Anaheim Ducks
Bill Price, Editor-in-Chief
First-round record: 4-3 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Philadelphia Flyers
BUF vs. TBL: Buffalo Sabres
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Minnesota Wild
VGK vs. ANA: Vegas Golden Knights
Shawn Roarke, senior director of editorial
First-round record: 4-3 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Anaheim Ducks
Dan Rosen, senior writer
First-round record: 6-1 (MTL over TBL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Buffalo Sabres
BUF vs. MTL: Montreal Canadiens
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Vegas Golden Knights
David Satriano, staff writer
First-round record: 4-3 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Buffalo Sabres
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Anaheim Ducks
Derek Van Diest, staff writer
First-round record: 3-4 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Anaheim Ducks
Mike Zeisberger, staff writer
First-round record: 5-2 (TBL over MTL)
Eastern Conference Second Round
CAR vs. PHI: Carolina Hurricanes
BUF vs. TBL: Tampa Bay Lightning
BUF vs. MTL: Buffalo Sabres
Western Conference Second Round
COL vs. MIN: Colorado Avalanche
VGK vs. ANA: Vegas Golden Knights