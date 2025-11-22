Lightning at Capitals projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

LIGHTNING (11-7-2) at CAPITALS (11-8-2)

7 p.m. ET; The Spot, MNMT

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nick Paul

Oliver Bjorkstrand -- Dominic James -- Gage Goncalves

Curtis Douglas -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D’Astous -- Erik Cernak

Declan Carlile -- Emil Lilleberg

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Jack Finley, Steven Santini

Injured: Ryan McDonagh (undisclosed), Pontus Holmberg (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed)

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Anthony Beauvillier

Aliaksei Protas -- Justin Sourdif -- Tom Wilson

Brandon Duhaime -- Connor McMichael -- Ryan Leonard

Sonny Milano -- Hendrix Lapierre -- Ethen Frank

Martin Fehervary -- John Carlson

Jakob Chychrun -- Matt Roy

Rasmus Sandin -- Trevor van Riemsdyk

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Dylan McIlrath, Declan Chisholm

Injured: Nic Dowd (upper body), Pierre-Luc Dubois (lower body)

Status report

The Lightning did not hold a morning skate Saturday, while the Capitals held an optional morning skate. … Dowd skated in a regular jersey Saturday but the forward will miss his third straight game.

