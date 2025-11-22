Lightning at Capitals projected lineups

LIGHTNING (11-7-2) at CAPITALS (11-8-2)
7 p.m. ET; The Spot, MNMT
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nick Paul
Oliver Bjorkstrand -- Dominic James -- Gage Goncalves
Curtis Douglas -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D’Astous -- Erik Cernak
Declan Carlile -- Emil Lilleberg
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Jack Finley, Steven Santini
Injured: Ryan McDonagh (undisclosed), Pontus Holmberg (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed)
Capitals projected lineup
Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Anthony Beauvillier
Aliaksei Protas -- Justin Sourdif -- Tom Wilson
Brandon Duhaime -- Connor McMichael -- Ryan Leonard
Sonny Milano -- Hendrix Lapierre -- Ethen Frank
Martin Fehervary -- John Carlson
Jakob Chychrun -- Matt Roy
Rasmus Sandin -- Trevor van Riemsdyk
Logan Thompson
Charlie Lindgren
Scratched: Dylan McIlrath, Declan Chisholm
Injured: Nic Dowd (upper body), Pierre-Luc Dubois (lower body)
Status report
The Lightning did not hold a morning skate Saturday, while the Capitals held an optional morning skate. … Dowd skated in a regular jersey Saturday but the forward will miss his third straight game.