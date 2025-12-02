Lightning at Islanders projected lineups

LIGHTNING (16-7-2) at ISLANDERS (13-10-3)

7 p.m. ET; The Spot, MSGSN

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Nick Paul -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Dominic James -- Curtis Douglas -- Oliver Bjorkstrand

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D'Astous -- Emil Lilleberg

Declan Carlile -- Steven Santini

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Jack Finley, Simon Lundmark

Injured: Brayden Point (undisclosed), Ryan McDonagh (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed), Erik Cernak (undisclosed)

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Mathew Barzal -- Jonathan Drouin

Emil Heineman -- Bo Horvat -- Maxim Shabanov

Simon Holmstrom -- Calum Ritchie -- Anthony Duclair

Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Maxim Tsyplakov

Matthew Schaefer -- Ryan Pulock

Adam Pelech -- Adam Boqvist

Travis Mitchell -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

David Rittich

Scratched: Marc Gatcomb

Injured: Kyle Palmieri (ACL), Tony DeAngelio (illness), Alexander Romanov (upper body), Jean-Gabriel Pageau (upper body), Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)

Status report

The Lightning held an optional morning skate. … DeAngelo, a defenseman, is sick and will be a game-time decision, but Islanders coach Patrick Roy said it’s unlikely he plays. Boqvist will play if DeAngelo is unable. … Pageau, a center, skated in a noncontact jersey. He has been week to week since last playing Nov. 22.

