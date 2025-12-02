Lightning at Islanders projected lineups

LIGHTNING (16-7-2) at ISLANDERS (13-10-3)
7 p.m. ET; The Spot, MSGSN
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Nick Paul -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Dominic James -- Curtis Douglas -- Oliver Bjorkstrand
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D'Astous -- Emil Lilleberg
Declan Carlile -- Steven Santini
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Jack Finley, Simon Lundmark
Injured: Brayden Point (undisclosed), Ryan McDonagh (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed), Erik Cernak (undisclosed)
Islanders projected lineup
Anders Lee -- Mathew Barzal -- Jonathan Drouin
Emil Heineman -- Bo Horvat -- Maxim Shabanov
Simon Holmstrom -- Calum Ritchie -- Anthony Duclair
Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Maxim Tsyplakov
Matthew Schaefer -- Ryan Pulock
Adam Pelech -- Adam Boqvist
Travis Mitchell -- Scott Mayfield
Ilya Sorokin
David Rittich
Scratched: Marc Gatcomb
Injured: Kyle Palmieri (ACL), Tony DeAngelio (illness), Alexander Romanov (upper body), Jean-Gabriel Pageau (upper body), Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)
Status report
The Lightning held an optional morning skate. … DeAngelo, a defenseman, is sick and will be a game-time decision, but Islanders coach Patrick Roy said it’s unlikely he plays. Boqvist will play if DeAngelo is unable. … Pageau, a center, skated in a noncontact jersey. He has been week to week since last playing Nov. 22.