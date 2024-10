Kraken at Wild

KRAKEN (0-1-0) at WILD (1-0-0)

8 p.m. ET; KHN, KONG, BSWI, BSN

Kraken projected lineup

Eeli Tolvanen -- Matty Beniers -- Oliver Bjorkstrand

Jared McCann -- Shane Wright -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Andre Burakovsky

Tye Kartye -- Yanni Gourde -- Brandon Tanev

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Will Borgen

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Joshua Mahura

Injured: None

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Yakov Trenin

Jakub Lauko -- Marat Khusnutdinov -- Frederick Gaudreau

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Marc-Andre Fleury

Jesper Wallstedt

Scratched: Declan Chisholm, Liam Ohgren, Filip Gustavsson

Injured: None

Status report

Each team held an optional skate Saturday. … Daccord will start and make his season debut three days after signing a five-year, $25 million extension contract with the Kraken on Wednesday that begins next season. ... Fleury will start after Gustavsson made 31 saves in a season-opening 3-2 win against the Columbus Blue Jackets on Thursday.