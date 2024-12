Kraken at Avalanche projected lineups

KRAKEN (15-18-2) at AVALANCHE (20-15-0)

8 p.m. ET; KHN, KONG, NHLN, ALT, SNP, SNO, SNE

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Oliver Bjorkstrand

Jaden Schwartz -- Shane Wright -- Andre Burakovsky

Daniel Sprong -- Yanni Gourde -- Brandon Tanev

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Josh Mahura

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Tye Kartye, Ben Meyers, Gustav Olofsson

Injured: Jordan Eberle (pelvis)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Valeri Nichushkin

Ross Colton -- Casey Mittelstadt -- Mikko Rantanen

Joel Kiviranta -- Parker Kelly -- Logan O'Connor

Givani Smith -- Ivan Ivan -- Jere Innala

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Sam Malinski

Keaton Middleton -- Calvin de Haan

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: John Ludvig

Injured: Josh Manson (upper body), Jonathan Drouin (upper body), Oliver Kylington (undisclosed), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head), Miles Wood (upper body)

Status report

Seattle didn't hold a morning skate after a 6-2 loss at the Vegas Golden Knights on Saturday. ... Colorado held an optional morning skate. Manson, a defenseman, and Drouin, a forward, each participated in red, noncontact jerseys. Coach Jared Bednar said he hopes Manson will be ready to return after the holiday break.