Penguins at Lightning

PENGUINS (10-10-1) at LIGHTNING (10-8-5)

7 p.m. ET; SN-PIT, BSSUN

Penguins projected lineup

Jake Guentzel -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Reilly Smith -- Evgeni Malkin -- Drew O’Connor

Radim Zohorna -- Lars Eller -- Jansen Harkins

Matt Nieto -- Noel Acciari -- Jeff Carter

Ryan Graves -- Kris Letang

Marcus Pettersson -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- John Ludvig

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: Vinnie Hinostroza, Dmitri Samorukov, Alex Nylander

Injured: Rickard Rakell (upper body), Chad Ruhwedel (lower body), Pierre-Olivier Joseph (lower body)

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Anthony Cirelli -- Alex Barre-Boulet

Tanner Jeannot -- Nicholas Paul -- Michael Eyssimont

Cole Koepke -- Luke Glendening -- Tyler Motte

Victor Hedman -- Nick Perbix

Mikhail Sergachev -- Erik Cernak

Calvin de Haan -- Darren Raddysh

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: Haydn Fleury, Austin Watson

Injured: Conor Sheary (upper body)

Status report

Each team held an optional morning skate. … Sheary, a forward, is expected to rejoin the Lightning on their West coast road trip early December. He has been out since Nov. 7.