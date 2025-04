Penguins at Blues projected lineups

Penguins projected lineup

Rutger McGroarty -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Connor Dewar -- Rickard Rakell -- Ville Koivunen

Kevin Hayes -- Noel Acciari -- Philip Tomasino

Danton Heinen -- Blake Lizotte -- Joona Koppanen

Matt Grzelcyk -- Kris Letang

Conor Timmins -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Vladislav Kolyachonok

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: Ryan Shea, Emil Bemstrom

Injured: Evgeni Malkin (upper body), P.O Joseph (upper body), Tommy Novak (lower body)

Blues projected lineup

Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Pavel Buchnevich

Dylan Holloway -- Brayden Schenn -- Jordan Kyrou

Zack Bolduc -- Oskar Sundqvist -- Jimmy Snuggerud

Alexey Toropchenko -- Radek Faksa -- Nathan Walker

Cam Fowler -- Nick Leddy

Philip Broberg -- Justin Faulk

Ryan Suter -- Tyler Tucker

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Matthew Kessel, Alexandre Texier, Mathieu Joseph

Injured: Colton Parayko (knee)

Status report

Malkin accompanied the Penguins on their three-game road trip and participated in an optional morning skate, but the center will miss his fourth straight game. ... Koppanen could play after being recalled on an emergency basis from Wilkes-Barre/Scranton of the American Hockey League on Wednesday. ... The Blues reassigned forward Dalibor Dvorsky to Springfield of the AHL on Wednesday.