Penguins at Blues projected lineups

By NHL.com
PENGUINS (41-24-16) at BLUES (35-33-12)

9:30 p.m. ET; SN-PIT, ESPN, TVAS

Penguins projected lineup

Elmer Soderblom -- Ben Kindel -- Anthony Mantha

Ville Koivunen -- Tommy Novak -- Justin Brazeau

Rutger McGroarty -- Kevin Hayes -- Avery Hayes

Rafael Harvey-Pinard -- Joona Koppanen -- Noel Acciari

Ryan Shea -- Connor Clifton

Ryan Graves -- Ilya Solovyov

Jake Livanavage -- Jack St. Ivany

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Evgeni Malkin, Egor Chinakhov, Sidney Crosby, Bryan Rust, Rickard Rakell, Parker Wotherspoon, Erik Karlsson, Samuel Girard, Kris Letang

Injured: Connor Dewar (lower body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body)

Blues projected lineup

Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Pavel Buchnevich -- Pius Suter -- Jordan Kyrou

Jake Neighbours -- Dalibor Dvorsky -- Jonathan Drouin

Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Oskar Sundqvist

Philip Broberg -- Logan Mailloux

Cam Fowler -- Colton Parayko

Tyler Tucker -- Justin Holl

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Jonatan Berggren, Matthew Kessel, Nathan Walker

Injured: None

Status report

The Penguins are resting a host of regulars, including forwards Crosby, Malkin, Rust, Rakell and Chinakhov and defensemen Letang, Karlsson, Girard and Wotherspoon ahead of the Stanley Cup Playoffs. ... Livanavage will make his NHL debut. ... Harvey-Pinard will play after being recalled from Wilkes-Barre of the American Hockey League on Tuesday. ... The Blues did not hold a morning skate following a 6-3 win against the Minnesota Wild on Monday. ... St. Louis assigned forward Otto Stenberg and defenseman Theo Lindstein to Springfield of the American Hockey League on Tuesday.

