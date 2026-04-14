Penguins at Blues projected lineups

PENGUINS (41-24-16) at BLUES (35-33-12)
9:30 p.m. ET; SN-PIT, ESPN, TVAS
Penguins projected lineup
Elmer Soderblom -- Ben Kindel -- Anthony Mantha
Ville Koivunen -- Tommy Novak -- Justin Brazeau
Rutger McGroarty -- Kevin Hayes -- Avery Hayes
Rafael Harvey-Pinard -- Joona Koppanen -- Noel Acciari
Ryan Shea -- Connor Clifton
Ryan Graves -- Ilya Solovyov
Jake Livanavage -- Jack St. Ivany
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Evgeni Malkin, Egor Chinakhov, Sidney Crosby, Bryan Rust, Rickard Rakell, Parker Wotherspoon, Erik Karlsson, Samuel Girard, Kris Letang
Injured: Connor Dewar (lower body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body)
Blues projected lineup
Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Pavel Buchnevich -- Pius Suter -- Jordan Kyrou
Jake Neighbours -- Dalibor Dvorsky -- Jonathan Drouin
Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Oskar Sundqvist
Philip Broberg -- Logan Mailloux
Cam Fowler -- Colton Parayko
Tyler Tucker -- Justin Holl
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Jonatan Berggren, Matthew Kessel, Nathan Walker
Injured: None
Status report
The Penguins are resting a host of regulars, including forwards Crosby, Malkin, Rust, Rakell and Chinakhov and defensemen Letang, Karlsson, Girard and Wotherspoon ahead of the Stanley Cup Playoffs. ... Livanavage will make his NHL debut. ... Harvey-Pinard will play after being recalled from Wilkes-Barre of the American Hockey League on Tuesday. ... The Blues did not hold a morning skate following a 6-3 win against the Minnesota Wild on Monday. ... St. Louis assigned forward Otto Stenberg and defenseman Theo Lindstein to Springfield of the American Hockey League on Tuesday.