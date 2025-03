Flyers at Lightning projected lineups

Flyers projected lines

Tyson Foerster -- Noah Cates -- Travis Konecny

Owen Tippett -- Sean Couturier -- Matvei Michkov

Olle Lycksell -- Ryan Poehling -- Bobby Brink

Nicolas Deslauriers -- Rodrigo Abols -- Jakob Pelletier

Cam York -- Travis Sanheim

Nick Seeler -- Jamie Drysdale

Egor Zamula -- Emil Andrae

Ivan Fedotov

Samuel Ersson

Scratched: None

Injured: Garnett Hathaway (upper body), Rasmus Ristolainen (upper body)

Lightning projected lines

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Yanni Gourde

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Oliver Bjorkstrand -- Nick Paul -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: Nick Perbix, Cam Atkinson

Injured: None

Status report

Fedotov will start in goal after Ersson started the past two games. ...The Lightning held an optional morning skate.