Flyers at Blackhawks projected lineups

FLYERS (18-10-7) at BLACKHAWKS (13-16-6)
9 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT
Flyers projected lineup
Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Travis Konecny
Denver Barkey -- Sean Couturier -- Owen Tippett
Matvei Michkov -- Noah Cates -- Bobby Brink
Carl Grundstrom -- Rodrigo Abols -- Nikita Grebenkin
Cam York -- Travis Sanheim
Emil Andrae -- Jamie Drysdale
Nick Seeler -- Rasmus Ristolainen
Samuel Ersson
Dan Vladar
Scratched: Nicolas Deslauriers, Garnet Hathaway, Noah Juulsen
Injured: Tyson Foerster (upper body)
Blackhawks projected lineup
Tyler Bertuzzi -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky
Oliver Moore -- Ryan Donato -- Nick Lardis
Teuvo Teravainen -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Colton Dach -- Dominic Toninato -- Sam Lafferty
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Matt Grzelcyk -- Artyom Levshunov
Wyatt Kaiser -- Connor Murphy
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Ethan Del Mastro
Injured: Connor Bedard (upper body), Nick Foligno (hand), Frank Nazar (facial injury)
Status report
The Flyers did not hold a morning skate following their 5-2 home victory against the Vancouver Canucks on Monday. … Ersson could start after Vladar made 23 saves against the Canucks. … Nazar is expected to be out about four weeks after being hit in the face with a puck during a 6-4 loss at Ottawa on Saturday. … Foligno, a forward, practiced on Monday and took part in the morning skate, but he will not play. He has not played since Nov. 15.