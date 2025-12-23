Flyers at Blackhawks projected lineups

FLYERS (18-10-7) at BLACKHAWKS (13-16-6)

9 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT

Flyers projected lineup

Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Travis Konecny

Denver Barkey -- Sean Couturier -- Owen Tippett

Matvei Michkov -- Noah Cates -- Bobby Brink

Carl Grundstrom -- Rodrigo Abols -- Nikita Grebenkin

Cam York -- Travis Sanheim

Emil Andrae -- Jamie Drysdale

Nick Seeler -- Rasmus Ristolainen

Samuel Ersson

Dan Vladar

Scratched: Nicolas Deslauriers, Garnet Hathaway, Noah Juulsen

Injured: Tyson Foerster (upper body)

Blackhawks projected lineup

Tyler Bertuzzi -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky

Oliver Moore -- Ryan Donato -- Nick Lardis

Teuvo Teravainen -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Dominic Toninato -- Sam Lafferty

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Matt Grzelcyk -- Artyom Levshunov

Wyatt Kaiser -- Connor Murphy

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Ethan Del Mastro

Injured: Connor Bedard (upper body), Nick Foligno (hand), Frank Nazar (facial injury)

Status report

The Flyers did not hold a morning skate following their 5-2 home victory against the Vancouver Canucks on Monday. … Ersson could start after Vladar made 23 saves against the Canucks. … Nazar is expected to be out about four weeks after being hit in the face with a puck during a 6-4 loss at Ottawa on Saturday. … Foligno, a forward, practiced on Monday and took part in the morning skate, but he will not play. He has not played since Nov. 15.

