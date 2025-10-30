Rangers at Oilers projected lineups

RANGERS (4-5-2) at OILERS (5-4-2)

9 p.m. ET; TVAS, SN1, MSG

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Will Cuylle

Conor Sheary -- J.T. Miller -- Alexis Lafreniere

Juuso Parssinen -- Noah Laba -- Taylor Raddysh

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Johnny Brodzinski

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Brennan Othmann, Matthew Robertson

Injured: Matt Rempe (upper body), Vincent Trocheck (upper body)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Andrew Mangiapane

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic

Matthew Savoie -- Adam Henrique -- Trent Frederic

Isaac Howard -- David Thomasek

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Jake Walman

Brett Kulak -- Ty Emberson

Troy Stecher

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Curtis Lazar, Noah Philp

Injured: Zach Hyman (wrist), Mattias Janmark (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Alec Regula (undisclosed)

Status report

The Rangers are expected to dress the same 18 skaters they used in a 2-0 win at the Vancouver Canucks on Tuesday ... The Oilers, who held an optional morning skate Thursday, are going with the same 11-forward, seven-defenseman combination used in a 6-3 win against the Utah Mammoth on Tuesday.