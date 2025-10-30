Rangers at Oilers projected lineups

RANGERS (4-5-2) at OILERS (5-4-2)
9 p.m. ET; TVAS, SN1, MSG
Rangers projected lineup
Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Will Cuylle
Conor Sheary -- J.T. Miller -- Alexis Lafreniere
Juuso Parssinen -- Noah Laba -- Taylor Raddysh
Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Johnny Brodzinski
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Carson Soucy -- Will Borgen
Urho Vaakanainen -- Braden Schneider
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Scratched: Brennan Othmann, Matthew Robertson
Injured: Matt Rempe (upper body), Vincent Trocheck (upper body)
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Andrew Mangiapane
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic
Matthew Savoie -- Adam Henrique -- Trent Frederic
Isaac Howard -- David Thomasek
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Jake Walman
Brett Kulak -- Ty Emberson
Troy Stecher
Stuart Skinner
Calvin Pickard
Scratched: Curtis Lazar, Noah Philp
Injured: Zach Hyman (wrist), Mattias Janmark (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Alec Regula (undisclosed)
Status report
The Rangers are expected to dress the same 18 skaters they used in a 2-0 win at the Vancouver Canucks on Tuesday ... The Oilers, who held an optional morning skate Thursday, are going with the same 11-forward, seven-defenseman combination used in a 6-3 win against the Utah Mammoth on Tuesday.