Rangers at Oilers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

RANGERS (4-5-2) at OILERS (5-4-2)

9 p.m. ET; TVAS, SN1, MSG

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Will Cuylle

Conor Sheary -- J.T. Miller -- Alexis Lafreniere

Juuso Parssinen -- Noah Laba -- Taylor Raddysh

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Johnny Brodzinski

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Will Borgen

Urho Vaakanainen -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Brennan Othmann, Matthew Robertson

Injured: Matt Rempe (upper body), Vincent Trocheck (upper body)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Andrew Mangiapane

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Jack Roslovic

Matthew Savoie -- Adam Henrique -- Trent Frederic

Isaac Howard -- David Thomasek

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Jake Walman

Brett Kulak -- Ty Emberson

Troy Stecher

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Curtis Lazar, Noah Philp

Injured: Zach Hyman (wrist), Mattias Janmark (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Alec Regula (undisclosed)

Status report

The Rangers are expected to dress the same 18 skaters they used in a 2-0 win at the Vancouver Canucks on Tuesday ... The Oilers, who held an optional morning skate Thursday, are going with the same 11-forward, seven-defenseman combination used in a 6-3 win against the Utah Mammoth on Tuesday.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

Toews says time with Blackhawks was 'definitely a dream'

Hockey Fights Cancer daily digest

Necas signs 8-year contract with Avalanche

2025-26 NHL Trade Tracker

NHL Status Report: Barzal won't play for Islanders after being late to skate

Dvorsky, Honzek projected to make 2026 Slovakia Olympic roster, NHL.com predicts

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

NHL EDGE stats behind Dobes’ hot start for Canadiens

NHL On Tap: Toews to face Blackhawks for 1st time

Team Czechia projected roster for 2026 Olympics by NHL.com

Team Switzerland projected roster for 2026 Olympics by NHL.com

Team Germany projected roster for 2026 Olympics by NHL.com

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Super 16: Keller, Bedard among Olympic hopefuls

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Kraken remain 'work in progress' while off to best-ever start to season

AHL notebook: But, Gridin among top rookies in Western Conference