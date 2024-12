Islanders at Hurricanes projected lineups

ISLANDERS (12-13-7) at HURRICANES (19-10-1)

7:30 p.m. ET; HULU, ESPN+

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Mathew Barzal -- Jean-Gabriel Pageau

Simon Holmstrom -- Bo Horvat -- Kyle MacLean

Maxim Tsyplakov -- Brock Nelson -- Kyle Palmieri

Pierre Engvall -- Casey Cizikas -- Hudson Fasching

Alexander Romanov -- Noah Dobson

Adam Pelech -- Ryan Pulock

Dennis Cholowski -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

Marcus Hogberg

Scratched: Grant Hutton, Isaiah George, Matt Martin

Injuries: Semyon Varlamov (lower body), Anthony Duclair (lower body), Mike Reilly (heart surgery)

Hurricanes projected lineup

Eric Robinson -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Andrei Svechnikov -- Jesperi Kotkaniemi -- Martin Necas

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- William Carrier

Jack Roslovic -- Tyson Jost – Jackson Blake

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Shayne Gostisbehere -- Sean Walker

Pyotr Kochetkov

Dustin Tokarski

Scratched: Riley Stillman

Injured: Frederik Andersen (knee), Jack Drury (hand)

Status report

Horvat, who missed a 5-3 loss at the Chicago Blackhawks on Sunday with a lower-body injury, participated in the morning skate and will be a game-time decision. … Duclair, a forward, participated in the morning skate but will not play. … Hurricanes coach Rod Brind’Amour said Drury’s surgery was successful, and the center is expected to be out at least four weeks.