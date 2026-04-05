Devils at Canadiens projected lineups

DEVILS (39-34-3) at CANADIENS (45-21-10)

7 p.m. ET; RDS, TSN2, MSGSN

Devils projected lineup

Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Jesper Bratt -- Jack Hughes -- Connor Brown

Lenni Hameenaho -- Cody Glass -- Nick Bjugstad

Paul Cotter -- Marc McLaughlin -- Brian Halonen

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Luke Hughes -- Johnathan Kovacevic

Brenden Dillon -- Simon Nemec

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Dennis Cholowski, Evgenii Dadonov, Maksim Tsyplakov

Injured: Arseny Gritsyuk (upper body), Stefan Noesen (knee), Zack MacEwen (ACL), Brett Pesce (lower body)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Alex Newhook -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Zachary Bolduc -- Jake Evans -- Josh Anderson

Joe Veleno -- Phillip Danault -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Jayden Struble -- Lane Hutson

Kaiden Guhle -- Arber Xhekaj

Jacob Fowler

Jakub Dobes

Scratched: Samuel Montembeault, Adam Engstrom

Injured: Kirby Dach (upper body), Alexandre Texier (lower body), Alexander Carrier (upper body), Patrik Laine (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate following Montreal’s 4-3 shootout win at New Jersey in the first of a back-to-back on Saturday. … Fowler did not dress for the game Saturday but is likely to start.

