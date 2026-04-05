Devils at Canadiens projected lineups

DEVILS (39-34-3) at CANADIENS (45-21-10)
7 p.m. ET; RDS, TSN2, MSGSN
Devils projected lineup
Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer
Jesper Bratt -- Jack Hughes -- Connor Brown
Lenni Hameenaho -- Cody Glass -- Nick Bjugstad
Paul Cotter -- Marc McLaughlin -- Brian Halonen
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Luke Hughes -- Johnathan Kovacevic
Brenden Dillon -- Simon Nemec
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Dennis Cholowski, Evgenii Dadonov, Maksim Tsyplakov
Injured: Arseny Gritsyuk (upper body), Stefan Noesen (knee), Zack MacEwen (ACL), Brett Pesce (lower body)
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky
Alex Newhook -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Zachary Bolduc -- Jake Evans -- Josh Anderson
Joe Veleno -- Phillip Danault -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Noah Dobson
Jayden Struble -- Lane Hutson
Kaiden Guhle -- Arber Xhekaj
Jacob Fowler
Jakub Dobes
Scratched: Samuel Montembeault, Adam Engstrom
Injured: Kirby Dach (upper body), Alexandre Texier (lower body), Alexander Carrier (upper body), Patrik Laine (lower body)
Status report
Neither team held a morning skate following Montreal’s 4-3 shootout win at New Jersey in the first of a back-to-back on Saturday. … Fowler did not dress for the game Saturday but is likely to start.