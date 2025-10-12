Predators at Senators projected lineups

PREDATORS (1-0-1) at SENATORS (1-1-0)
1 p.m. ET; RDS2, TSN5, FDSNSO
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Brady Martin -- Ryan O’Reilly
Steven Stamkos -- Fedor Svechkov -- Luke Evangelista
Michael Bunting -- Erik Haula -- Jonathan Marchessault
Cole Smith -- Michael McCarron -- Tyson Jost
Adam Wilsby -- Roman Josi
Brady Skjei -- Nick Perbix
Spencer Stasteny -- Justin Barron
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Ozzy Wiesblatt, Nick Blankenburg, Joakim Kemell
Injured: Nicolas Hague (upper body)