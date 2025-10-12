Predators at Senators projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

PREDATORS (1-0-1) at SENATORS (1-1-0)

1 p.m. ET; RDS2, TSN5, FDSNSO

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Brady Martin -- Ryan O’Reilly

Steven Stamkos -- Fedor Svechkov -- Luke Evangelista

Michael Bunting -- Erik Haula -- Jonathan Marchessault

Cole Smith -- Michael McCarron -- Tyson Jost

Adam Wilsby -- Roman Josi

Brady Skjei -- Nick Perbix

Spencer Stasteny -- Justin Barron

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Ozzy Wiesblatt, Nick Blankenburg, Joakim Kemell

Injured: Nicolas Hague (upper body)

Senators projected lineup

Brady Tkachuk -- Tim Stutzle -- Fabian Zetterlund

Ridly Greig -- Shane Pinto -- Claude Giroux

David Perron -- Dylan Cozens -- Michael Amadio

Nick Cousins -- Lars Eller -- Olle Lycksell

Jake Sanderson -- Artem Zub

Thomas Chabot -- Nick Jensen

Tyler Kleven -- Jordan Spence

Linus Ullmark

Leevi Merilainen

Scratched: Kurtis MacDermid, Nikolas Matinpalo, Donovan Sebrango

Injured: Drake Batherson (upper body)

Status report

The Predators did not practice on Sunday. … Kleven has recovered from an ankle injury and will make his season debut. … Spence and Lycksell each could make his Senators debut; they were healthy scratches for the Senators’ first two games. … Batherson, a forward, will miss his third straight game but is “aiming” to make his season debut against the Buffalo Sabres on Wednesday.

