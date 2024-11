Predators at Avalanche projected lineup

PREDATORS (5-9-1) at AVALANCHE (7-8-0)

9 p.m. ET; FDSNSO, ALT, TVAS-D

Predators projected lineup

Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Filip Forsberg

Jonathan Marchessault -- Colton Sissons -- Gustav Nyquist

Philip Tomasino -- Juuso Parssinen -- Luke Evangelista

Zachary L’Heureux -- Michael McCarron -- Cole Smith

Brady Skjei -- Roman Josi

Jeremy Lauzon -- Alexandre Carrier

Marc Del Gaizo -- Luke Schenn

Juuse Saros

Scott Wedgewood

Scratched: Mark Jankowski

Injured: Tommy Novak (upper body)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Joel Kiviranta -- Casey Mittelstadt -- Logan O’Connor

Ivan Ivan -- Parker Kelly -- Nikolai Kovalenko

Nikita Prishchepov -- T.J. Tynan -- Chris Wagner

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Calvin de Haan -- Sam Malinski

Alexandar Georgiev

Justus Annunen

Scratched: John Ludvig, Oliver Kylington

Injured: Ross Colton (broken foot), Miles Wood (upper body), Jonathan Drouin (upper body), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Suspended: Valeri Nichushkin

Status report

Predators coach Brunette said he use the same lineup as Saturday’s 4-0 win against the Utah Hockey Club. … De Haan, a defenseman, will play after being a healthy scratch for a 6-4 win against the Carolina Hurricanes on Saturday. … The Avalanche placed goalie Kaapo Kahkonen on waivers Monday.